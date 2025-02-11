«Соус — пальчики відлижеш»: рецепт чкмерулі від переможця «МайстерШефа»
Відомий кулінар Вадим Бжезинський, який раніше поділився рецептом курячого шніцеля, розповів, як приготувати чкмерулі.
«ЧКМЕРУЛІ смачна та дуже проста у приготуванні грузинська страва, для сімейної або дружньої вечері. Тушкована курка у густому вершковому соусі», — написав він.
Інгредієнти:
— курка (чверть) — 3−4 шт.
- олія — 1ст.л.
- часник — 3 зуб.
- кінза
- вершки 20−30% - 200 мл
- сіль, перець, спеції (уцхо сунелі)
- хліб
Спосіб приготування:
Спочаткуц курку треба обсмажити з обох сторін до золотої скоринки. Потім додати часник, вершки, кінзу, спеції та запікати 15−20 хвилин при температурі 200 градусів.
«СМАКУЄМО І ОБОВʼЯЗКОВО Зі СВІЖИМ ХРУСТКИМ ХЛІБОМ, бо соус — пальчики відлижеш», — написав кулінар.
Зазначимо, що шкмерули або чкмерулі — це відома страва грузинської кухні. В Грузії подають в казані, глечиках з хлібом шоті пурі який макають прямо в соус.
Як писали «ФАКТИ», раніше відома фудблогерка, авторка книги «Скарби гузинської кухні» Тінатін Ломінадзе запропонувала рецепт «яєчні з грузинським акцентом» — чирбулі. А шеф-кухар Валентина Кущ поділилася рецептом чашушулі.
Фото: ТСН.ua41
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