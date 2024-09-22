Відомий кулінар Вадим Бжезинський, який раніше поділився рецептом грецького пирога зі шпинатом та сиром, розповів, як приготувати курячий шніцель.

ВІДЕО ДНЯ

«КУРЯЧИЙ ШНІЦЕЛЬ ЦЕЗАРЬ максимально просто та дуже смачно, зберігайте рецепт вихідного дня», — написав він.

Інгредієнти:

— куряча грудка 175 гр

- паніровочні сухарі 40 гр

- борошно 50 гр

- яйця 2 шт

- гірчиця американська 1 ч л

- каперси 1 ч л

- тунець концервований 25 гр

- пармезан 15 гр

- олія рослинна 100 мл

- лимонний сік 1 ч л

- часник ½ зубчика

- йогурт грецький 1 ст л

- олія для смаження 100 мл

- салат айсберг 150 гр

- сіль, перець

РЕКЛАМА

Спосіб приготування:

— готуємо соус: додаємо жовток, гірчицю, лимонний сік та олію, робимо венчіком майонез.

- потім пересипаємо в чашу для блендера і додаємо каперси, пармезан, тунець, йогурт, часник, сіль та перець і все перебиваємо до однорідної консистенції.

- курячу грудку відбиваємо, приправляємо сіллю та перцем та паніруємо: яйце-борошно, яйце-сухарі. Обсмажуємо до золотавої скоринки з обох сторін. Салат нарізаємо крупними шматочками та перемішуємо в соусі.

Усім смачного!