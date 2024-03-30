Відома фудблогерка, авторка книги «Скарби гузинської кухні» Тінатін Ломінадзе, яка раніше розповідала як приготувати шкмерулі, запропонувала рецепт «яєчні з грузинським акцентом» — чирбулі.

ВІДЕО ДНЯ

На своїй сторінці в соцмережах він розповіла, як готують цю яєчню по-аджарськи, зазначивши, що від звичної шакшуки вона відрізняється тим, що до неї додають горіхи. Фудблогерка не давала точну кількість інгредієнтів — все залежить від того, на скільки порцій ви хочете приготувати цю страву.

Приготування: Томати необхідно очистити від шкірки та за бажання від насіння, нарізати кубиками. Помідори можна замінити томатною пастою, розведеною водою.

Цибулю нашаткуватий півкільцями або кубиками, протушкувати на вершковому маслі і додати на пательню помідори

За бажанням додати червоний солодкий перець, очищений від насіння, 1−2 зубчики часнику.

Додати приправу сванська сіль.

Коли овочі готові, зробити кілька заглиблень у масі та в кожне влити по яйцю.

Посипати горіховою приправою або подрібненими горіхами та закрити кришкою. За бажанням, жовтки можна залишити рідкими.

Додати зелень за смаком — цибуля зелена, петрушка, кінза.

Раніше кулінарка Ардія Діаманті розповіла, як приготувати яєчню по-албанськи — з шинкою на гренках. А ще яйця готують по-швейцарськи, але їх не смажать, а запікають.

Фото — скріншот

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

63

Читайте нас у Facebook