Стримування наступу росіян: ЗСУ відновили контратаки вздовж лінії фронту

Темпи просування російських військ в Україні сповільнилися. За даними картографа Flying Chicken, у січні вони захопили 331 км2 порівняно з 416 км2 у грудні і навіть 714 км2 у листопаді. Слід визнати, що росія продовжує просуватися на Донбасі, але Україна поки що тримає «міцну оборону». В останні тижні українські сили навіть відновили локальні контратаки по всій лінії фронту, пише французька Le Figaro.

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Особливо це стосується Курської області росії, де Україна здійснила блискавичний наступ на початку серпня, зумівши за десять днів захопити понад 1000 км2. З того часу росія поступово повернула собі ініціативу, зумівши за п'ять місяців скоротити український виступ до 430 км2.

Тим не менш, українці розпочали свій перший контрнаступ у січні, за яким послідував другий, та просунулися приблизно на десять квадратних кілометрів на південь від невеликого містечка Суджа, до околиць якого росіяни підійшли, загрожуючи флангам українських позицій. Захоплення двох, або навіть трьох невеликих сіл у рф полегшило становище українців на Курщині, що є «ключовим питанням» для майбутніх мирних переговорів з росіянами та американцями, за словами президента Володимира Зеленського, який сподівається використати його як розмінну монету.

В умовах все ще дуже віддаленої можливості завершення війни в найближчі кілька місяців «українці намагаються максимально зміцнити свої позиції. Мета — виграти час, ставлячи перед росіянами тактичні дилеми, щоб вони роз'єднали свої зусилля і не могли здійснювати свої атаки в тому темпі, який їм підходить», — проаналізувало ситуацію французьке військове джерело у Le Figaro.

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І ця стратегія, йдеться у статті, не обмежується Курською областю. Південніше, в той час як росіяни з січня контролювали майже все місто Торецьк, за останні десять днів українці відновили контратаки на півночі шахтарського міста, щоб не дати росіянам заявити, що вони повністю його контролюють.

Але найцікавіший розвиток подій відбувається за 50 км на південний захід від Торецька, у напрямку Покровська. Окрім того, що місто є основним центром української вугільної промисловості, воно є ключовим логістичним центром у самому серці Донбасу, важливим для української оборонної системи. Росіяни взяли під контроль дві дороги, що ведуть до цього вузла, і ще одна перебуває під їхнім вогнем. Але російський наступ у цьому напрямку зупинився на десять днів. Українці провели кілька контратак, повернувши собі позиції в трьох селах — Успенівці, Котлині та Піщаному. У Піщаному вони навіть повернули, принаймні тимчасово, захоплену росіянами в середині грудня шахту № 3, яку українці підірвали перед відходом.

На даному етапі локальні українські контратаки не можуть переломити ситуацію на полі бою, де росіяни загалом утримують ініціативу і продовжують просуватися вперед приблизно на десять квадратних кілометрів щодня.

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Київ стоїть перед дилемою мобільної або твердої оборони: у першому випадку йдеться про обмін місцевості на людські і матеріальні ресурси, у другому — про обмін ресурсів на місцевість. Практично без змін з початку російського вторгнення український Генеральний штаб обрав останню, більш витратну стратегію. Тим не менш, у війні на виснаження, на яку перетворилась війна, «враховуючи стан виснаження України, ці контратаки не є довгостроковою стратегією», — аналізує військове джерело.

Однак у короткостроковій перспективі вони є більш ніж корисним перепочинком для українців і дозволяють Києву зміцнити свої позиції в разі майбутніх мирних переговорів.

Раніше повідомлялася думка генерала Наєва про те, як стабілізувати фронт.

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