Прапор Західного світу впав: військовий і журналіст про те, хто має його підняти

Сполучені Штати Америки йдуть зі сцени — в широкому сенсі слова. Знищення USAID означає, що на звільнений простір по всьому світу заходять Китай та Росія. Це вже відбувається, свідчать дані Politico по азійському регіону. Команда Трампа — Маска свідомо пішла на цей крок, розуміючи наслідки. Так вважає військовий і журналіст Петро Шуклінов.

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При цьому він зазначає, що справа навіть не в USAID, тому що змінюється роль США.

«Тепер Америка більше не хоче впливати на світ та інші країни, не бачить необхідності поширювати демократію та боротись за вплив з іншими країнами. Наприклад, в Європі. Трампу це просто не цікаво. Тепер Європа сама — і це треба усвідомити. Європа має стати сильною та суб'єктною.

Скорочення спецслужб США, скорочення зовнішьного впливу США, закриття державних медіа США, скорочення організацій, які працювали «на землі» в різних країнах. В США фактично запущено процес самознищення під приводом «боротьби з лівими поглядами». Знищується те, що будувалось десятками років.

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І все це напередодні прогнозів, що ми заходимо в Третю світову. Фактично вона вже триває. І далі у війну вступить Китай — жодних сумнівів. Цього року чи за рік-два-три.

Тим часом США заходять в дуже дороге шоу. Людям пропонується розслабитись, готуватись до найкращого та святкувати повернення Великої Америки.

Давайте економити і не робити 1-центні монети! Але доведеться робити більше 5-центових, а це ще дорожче.

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Давайте введемо мита проти різних країн! Але ці мита б'ють, в першу чергу, по США.

Давайте вимагати в України ресурси! Але ці віртуальні ресурси неможливо видобувати без безпеки", — перераховує автор посту останні ініціативи команди Трампа.

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