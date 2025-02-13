Соковитий кіш з куркою та грибами: смачно так, що не відірватись

Кіш — відкритий пиріг, який поєднує у собі розсипчасте пісочне тісто, соковиту насичену начинку і все запікається у вершково-сирному соусі. Це така смакота, що словами і не передати. Кіш з куркою та грибами дуже ситний, тому ідеально смакуватиме на сніданок та обід. А також він чудово доповнить ваш стіл до будь-якого свята, ділиться фудблогерка Лана Юрченко.

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Складники: 250 г борошна

125 г холодного вершкового масла

дрібка солі

2 ст.л. холодної води

1 яйце Начинка: 250 г копченого стегна курки (вага без кісточки)

250 г курячого філе (відвареного)

450−500 г печериць

2 шт. цибулы ріпчастої (200 г)

200 + 50 г сиру твердого

3 зубки часнику

5−7 шт. помідорів чері

3−4 шт. печериць

2 ст.л. олії

сіль, перець (за смаком) Заливка: РЕКЛАМА 300 мл вершків 20- 33%

3 яйця

1 ст.л. прованських трав (за бажанням)

Сіль, перець (за смаком)

Приготування:

В чашу блендера висипаємо просіяне борошно, сіль, цукор і додаємо нарізане кубиками холодне масло. Перебиваємо в крихту, додаємо яйце і крижану воду. Швидко замішуємо тісто. Якщо немає блендера, можна масло натерти на велику тертку і перетерти з борошном. Тісто збираємо в грудку, кладемо в пакет і відправляємо в холодильник на 30 хв.

Начинка:

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У киплячу воду кладемо куряче філе, солимо, додаємо лавровий лист, перець горошком і відварюємо до готовності. Виймаємо з окропу і даємо охолонути, щоб зручно було нарізати.

Нарізаємо філе кубиками. Копчене стегно відділяємо від кісточки і нарізаємо мʼякоть кубиками. На розігріту пательню наливаємо трішки олії, викладаємо копчене мʼясо і трішки обсмажуємо.

Додаємо відварене куряче філе і обсмажуємо ще ~ 5 хв, постійно помішуємо. Висипаємо в миску.

Печериці ріжемо кубиками і обсмажуємо на сухій сковороді до випарювання рідини. Висипаємо до м’яса. Цибулю ріжемо кубиком і обсмажуємо до золотистого кольору. Висипаємо в ємність всі обсмажені продукти, додаємо вичавлений через прес часник, натертий на середню тертку сир (50 г), солимо, перчимо за смаком.

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Тісто дістаємо з холодильника, розкачуємо скалкою по розміру форми+бортики. На дно форми кладемо пергамент і за допомогою скалки переносимо тісто в форму. Розподіляємо рівномірно по формі, обрізаємо зайве тісто по бортику і залишки викладаємо на дно форми. Наколюємо виделкою дно випічки, ставимо в холодильник.

Готуємо заливку:

В ємність вливаємо яйця, додаємо сіль, перець, прованські трави, гарно перемішуємо та додаємо вершки. Сир натираємо на грубу тертку.

Беремо форму з тістом, викладаємо мʼясо з грибами та рівномірно розподіляємо. Зверху висипаємо сир і виливаємо рівномірно по всій поверхні заливку.

Прикрашаємо нарізаними пополам помідорами чері і нарізаними слайсами печерицями. Ставимо в розігріту до t 1750 духовку на ~ 50−60 хв.

Готовність пирога визначаємо по румʼяній скоринці та щільній начинці, яка при натисканні буде пружною. Виймаємо з духовки і даємо час охолонути.

Нагадаємо рецепт кіша «лорен» з лососем та броколі.

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