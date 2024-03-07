Кіш лорен з лососем та броколі: чудово смакує як гарячим, так і холодним
Кіш, або відкритий пиріг — це страва французької кухні. Готують кіш з різними начинками.
Кулінарки блогу «Мамині рецепти» запропонували приготувати смачний відкритий пиріг з лососем та броколі. Як відомо, рибні пироги менш калорійні, ніж мясні, але більш соковиті та смачні.
Для приготування пирога знадобиться:
Тісто листкове бездрожжеве
Лосось
Броколі
Сир
Заливка:
Вершки 20% - 250 мл
Яйця — 2 шт
Сіль, перець мелений, сушений часник
Приготування:
Рибу кладемо в киплячу воду, її потрібно відварити 5 хвилин.
Потім відварюємо броколі також у киплячій воді 3 хвилини.
Тісто розгортаємо і кладемо у форму, зверху викладаємо нарізану рибу без кісточок, потім броколі.
Для заливання всі інгредієнти змішуємо та заливаємо наш пиріг.
Зверху посипаємо сиром і відправляємо в розігріту до 180 С духовку приблизно на 40−60 хвилин.
Також тісто для кіша можна приготувати й самим, тоді весь процес приготування пирога виглядає так:
У мисці або чаші комбайна змішайте просіяне борошно і кубики холодного масла.
Перетріть все в крихту, додайте сіль, цукор і 2 столові ложки холодної води. Замісіть однорідне та еластичне тісто.
Загорніть тісто у шар харчової плівки й залиште відпочити в холодильнику на 40 хвилин.
Розкачайте тісто і викладіть у форму. Сформуйте бортики на довжину і висоту форми. За допомогою виделки зробіть отвори в тісті.
Поверх нього викладіть шар пергаменту і насипте горох або квасолю.
Відправте форму в духовку на 20 хвилин при 190 °C.
Далі помийте й поріжте лосося, а броколі розберіть на суцвіття. Приготуйте заливку (всі інгредієнти збийте разом) і потріть сир.
Дістаньте форму з тістом, викладіть шматочки риби та броколі, посипте тертим сиром і полийте яєчною заливкою.
Трохи сиру залиште, щоб посипати зверху за 5−10 хвилин до готовності для утворення красивої скоринки.
Поставте у духовку на 30−40 хвилин при температурі 180 °C. Можна прикрити фольгою, щоб не згорів верх.
Після випікання дайте кішу трохи охолонути, щоб начинка схопилася.
Пиріг смакує добре і холодним.
Раніше ми розповідали, як приготувати кіш з грибами, куркою та броколі за рецептом зірки «Одного разу під Полтавою».99
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