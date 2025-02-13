«Це екзистенціальне для нас питання»: перша країна НАТО готова захищати Україну

За словами міністра закордонних справ Естонії Маргуса Тсахкни, його країна повинна зараз обов'язково бути за столом перемовин, коли обговорюються можливі гарантії безпеки для України. Естонія, додав він, завжди брала участь зі своїми союзниками в місіях, які також забезпечують «нашу власну безпеку», повідомляє rus.err.ee.

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«Україна — це екзистенціальне для нас питання, і я дуже добре уявляю, як Естонія разом зі своїми союзниками буде присутня там. Який це матиме вигляд, скільки буде солдатів, чи буде це миротворча або військова місія, сьогодні про це говорити ще рано. Але ці дебати вже ведуться. Тож Естонія має бути за столом цих переговорів і водночас пам'ятати, що ми також маємо забезпечити власну обороноздатність».

На питання, чи готова Естонія захищати Україну в разі можливого повторення агресії, міністр відповів, що це в їхніх інтересах.

«Але зрештою рішення про це ухвалюватиме парламент відповідно до естонського законодавства. Сьогодні ми не бачимо ключового моменту, який необхідний для досягнення миру, а саме — зміни цілей путіна. Саме тому в США ми обговорювали, зокрема, які кроки мають бути зроблені, щоб загнати путіна в кут. Звичайно, це продовження військової допомоги, дуже жорсткі енергетичні та інші санкції, і третій крок, за який виступає Естонія, — залучення заморожених активів росії», — зазначив міністр.

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