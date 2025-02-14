Депутати, «чорнобильці» та інші: кому уріжуть пенсії в 2025 році

Поки частина народних обранців займаються, на думку експертів «популізмом», пропонуючи підняти українцям зарплати та пенсії, уряд проявив більш реалістичний підхід до виплат і ухвалив постанову, що передбачає запровадження коефіцієнтів до пенсій, які перевищують 10 прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність.



Про це йдеться в законі «Про державний бюджет на 2025 рік» і ця норма стосується людей із пенсіями від 100 тис. грн і вище, а також певної групи чорнобильців.

ВІДЕО ДНЯ

Іншими словами, зміни торкнуться пенсій, що перевищують 23,61 тис. грн, оскільки прожитковий мінімум цього року становить 2,36 тис. грн.

Під дію закону підпадають:

держслужбовці;

прокурори;

народні депутати;

працівники Нацбанку;

працівники уряду;

дипломати;

працівники органів місцевого самоврядування;

ліквідатори аварії на ЧАЕС;

науковці та особи, звільнених із військової служби.

Крім того, цього року частина пенсіонерів, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, отримають скорочення виплат на близько 2,3 тис. грн. Така доплата збережеться тільки для тих пенсіонерів, які постійно проживали або працювали в зоні з 26 квітня 1986 року по 1 січня 1993 року. Це означає, що доплату не отримають ті, хто покинув Чорнобильську зону або змінив місце проживання в зазначений період.

РЕКЛАМА

Очікується, що це дасть змогу заощадити до 15 млрд грн.

Наразі мінімальні пенсійні виплати для постраждалих становлять від 5 тис. до 8,18 тис. грн, а для ліквідаторів від 8 тис. до 13,37 тис. грн залежно від групи інвалідності:

для I групи — 8,18 тис. грн;

для II групи — 6,54 тис. грн;

для III групи — 5,04 тис. грн;

для дітей з інвалідністю — 5,04 тис. грн.

Нагадаємо, що після березневої індексації частина пенсіонерів буде отримувати на 100 грн більше, ще деякі — на 400 грн, а група «щасливчиків» — на цілу тисячу.

РЕКЛАМА

195

Читайте нас у Facebook