41.42 / 41.97 43.32 / 43.98
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Суспільство та люди

Депутати, «чорнобильці» та інші: кому уріжуть пенсії в 2025 році

10:44 14 лютого 2025
Зменшення виплат

Поки частина народних обранців займаються, на думку експертів «популізмом», пропонуючи підняти українцям зарплати та пенсії, уряд проявив більш реалістичний підхід до виплат і ухвалив постанову, що передбачає запровадження коефіцієнтів до пенсій, які перевищують 10 прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність.

Про це йдеться в законі «Про державний бюджет на 2025 рік» і ця норма стосується людей із пенсіями від 100 тис. грн і вище, а також певної групи чорнобильців.

Іншими словами, зміни торкнуться пенсій, що перевищують 23,61 тис. грн, оскільки прожитковий мінімум цього року становить 2,36 тис. грн.

Під дію закону підпадають:

  • держслужбовці;
  • прокурори;
  • народні депутати;
  • працівники Нацбанку;
  • працівники уряду;
  • дипломати;
  • працівники органів місцевого самоврядування;
  • ліквідатори аварії на ЧАЕС;
  • науковці та особи, звільнених із військової служби.

Крім того, цього року частина пенсіонерів, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, отримають скорочення виплат на близько 2,3 тис. грн. Така доплата збережеться тільки для тих пенсіонерів, які постійно проживали або працювали в зоні з 26 квітня 1986 року по 1 січня 1993 року. Це означає, що доплату не отримають ті, хто покинув Чорнобильську зону або змінив місце проживання в зазначений період.

РЕКЛАМА

Очікується, що це дасть змогу заощадити до 15 млрд грн.

Наразі мінімальні пенсійні виплати для постраждалих становлять від 5 тис. до 8,18 тис. грн, а для ліквідаторів від 8 тис. до 13,37 тис. грн залежно від групи інвалідності:

  • для I групи — 8,18 тис. грн;
  • для II групи — 6,54 тис. грн;
  • для III групи — 5,04 тис. грн;
  • для дітей з інвалідністю — 5,04 тис. грн.

Нагадаємо, що після березневої індексації частина пенсіонерів буде отримувати на 100 грн більше, ще деякі — на 400 грн, а група «щасливчиків» — на цілу тисячу.

РЕКЛАМА

195

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Індексація пенсій у 2025 році. Фото УНІАН

Березнева індексація пенсій на 10%: нардеп назвав українських пенсіонерів одними з найбідніших у Європі

Гороскоп на 14-16 лютого. Фото Pixabay

Удача вестиме за руку: на п'ять знаків зодіаку чекає успіх у майбутній вікенд

Пугачова та Галкін, фото з відкритих джерел

Алла Пугачова прийшла на допомогу: Примадонна проводить реконструкцію замку в селі Грязь

Таро-прогноз на 14 лютого для всіх знаків Зодіаку

Близнюкам — «П'ятірка мечів» та стійкість, Водоліям — «Туз Жезлів» та натхнення: Таро-прогноз на 14 лютого

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту