Березневу індексацію отримають не всі? Хто може опинитися «за бортом»

Вже з 1 березня українські пенсіонери почнуть отримувати пенсійні виплати проіндексовані, тобто підвищені, приблизно на 10%. Але навіть таку невелику надбавку отримають далеко не всі.

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Про це повідомляє УНІАН із посиланням на адвоката Івана Хомича. За його словами, вона може не торкнутися двох категорій українських пенсіонерів.

Перша з них — ті, хто вийшов на пенсію у січні-лютому 2025 року, оскільки їм пенсійні виплати лише будуть призначені. До другої належать пенсіонери, які оформили її протягом останніх 4 років.

Адвокат пояснив це тим, що індексація пенсій в Україні швидше стосується не самих виплат (пенсій), а одного з показників, який є частиною формули для обчислення пенсійної виплати. Завдяки тому, що схема індексації пенсій є досить заплутаною та складною, уряду фактично вдалося виключити осіб, яким пенсія була призначена протягом останніх чотирьох років, із переліку тих, хто може розраховувати на відчутне підвищення розміру виплат. За словами чиновників, ці пенсіонери отримують «ринкові» пенсії, а зосереджена влада на індексуванні застарілих пенсій, призначених до 2021 року.

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Тим часом, за даними Пенсійного фонду України, станом на 13 лютого виплачено 33,9 млрд грн пенсій. Однак навіть українські парламентарі визнають, що, попри всі індексації, пенсіонери України одні з найбідніших у Європі.

Фото: pixabay

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