Мобілізація: путін указом знову збільшив чисельність російської армії з 1 грудня

В росії, яка веде повномасштабну війну проти України, президент володимир путін збільшив штатну чисельність збройних сил країни. Відповідний указ опубліковано на офіційному інтернет-порталі правової інформації країни-агресора.

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Так, штатну чисельність армії росії збільшено майже на 180 000 осіб — до 2 389 000 осіб, серед яких 1 500 000 військовослужбовців. Указ глави держави набирає чинності з 1 грудня 2024 року.

Путін також доручив уряду росії передбачити виділення коштів із федерального бюджету, які необхідні для реалізації указу, для міністерства оборони.

Останній раз президент росії збільшував штатну чисельність збройних сил у грудні 2023 року.

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Як писали «ФАКТИ», раніше путін назвав кількість окупантів, що воюють в Україні.

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