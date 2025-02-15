Рейсовий автобус Київ — Кишинів розбився у Молдові: серед пасажирів багато постраждалих (фото)

Днями на Дніпропетровщині у ДТП потрапив пасажирський автобус — постраждали 14 людей. А сьогодні ранком в аварію потрапив ще один автобус з пасажирами, який прямував за маршрутом Київ — Кишенєв.

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Як повідомляє видання esp.md, дорожньо-транспортна пригода сталася на території Молдови у Флорештському районі. Там, на трасі Р-14, неподалік села Чиріпкеу (Черепкове), автобус злетів з дороги і врізався у дерево.

У ДТП потрапив автобус із 68 пасажирами. Фото ГІП

За даними, Генерального інспекторату поліції (ГІП), у ДТП постраждали 16 людей. Аварія сталася 15 лютого близько п'ятої години ранку.

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У ДТП у Молодові постраждали 16 людей. Фото ГІП

Масмедіа повідомляють, що, за попередньою інформацією, водій не впорався з керуванням та автобус злетів з траси на повороті засніженої дороги. У салоні було 68 пасажирів.

У Молдові автобус із пасажирами врізався у дерево. Фото ГІП

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На даний момент відомо, що 16 людей з різними травмами було доставлено до районних лікарень населених пунктів Флорешт та Сорок, а решту тимчасово розмістили в інспектораті поліції Флорешт.

Водій, 35-річний чоловік, пройшов тест на алкоголь, результат виявився негативним.

Серед постраждалих у ДТП у Молдові – українка. Фото ГІП

За деякими даними, автобусом їхали громадяни України, Молдови та Туреччини. До лікарні із травмами потрапила одна українка.

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Раніше повідомлялося, що в Закарпатській області вилетів у кювет автобус із пасажирами — тоді постраждало дев'ятеро людей.

Фото — Генеральний інспекторат поліції Молдови, з сайту esp. md

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