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Вихід російських військ з Придністров’я має бути частиною перемовин щодо миру в Україні, — Молдова

11:21 16 лютого 2025
російські війська у Придністров&#39;ї

Є спільний інтерес Республіки Молдова, України та ЄС в тому, щоб російські війська були виведені з Придністров'я. Про це заявив прем'єр-міністр Дорін Речан під час шоу «Тіньовий кабінет» на Jurnal TV.

«Зараз існує міжнародний контекст, який може призвести до того, що росія в цьому переговорному процесі відведе свої війська з лівого берега Дністра. Можливо, не обов’язково процес мирних переговорів, це важко побачити дуже скоро, але в процесі переговорів, який стосується України та нової архітектури безпеки ЄС. Ось у цьому контексті є така можливість», — сказав Дорін Речан.

Він додав, що Молдова наполягатиме на тому, щоб поставити це питання за стілом переговорів.

«Будь-які переговори, які зараз стосуються миру або припинення вогню в Україні, по суті, стосуються нової архітектури безпеки в Європі», — сказав прем'єр-міністр Дорін Речан.

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Водночас путін продовжує нарощувати армію рф і це може мати вкрай негативні наслідки для України.

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