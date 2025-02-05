Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн в приватному порядку запропонувала активувати положення про надзвичайні ситуації, щоб дозволити країнам збільшити витрати на оборону. Про це повідомили виданню Politico четверо чиновників Європейського Союзу.

ВІДЕО ДНЯ

Така ідея, йдеться у статті, дозволить урядам суттєво збільшити витрати на оборону, не порушуючи бюджетних правил ЄС. Ці правила дозволяють країнам відхилятися від своїх планів витрат «у разі серйозного економічного спаду» або за «виняткових обставин поза контролем уряду».

Фон дер Ляєн заявила журналістам, що «використає весь спектр гнучкості, який ми маємо в Пакті про стабільність і зростання, щоб забезпечити значне збільшення витрат на оборону».

«У надзвичайні часи можливі надзвичайні заходи. І я вважаю, що ми живемо в надзвичайні часи», — додала вона.

РЕКЛАМА

Під час попередньої зустрічі президент Європейської комісії також запропонувала звільнити витрати на оборону від дефіциту державного бюджету.

Офіційні особи заявили, що запровадження положення про надзвичайний стан дозволить країнам витрачати більше на оборону без застосування угоди про національні витрати, яка набула чинності минулого року після довгих і напружених торгів.

РЕКЛАМА

«Якщо збільшення видатків пов’язане з обороною, вони могли б сказати, що зараз виняткові часи, — сказав старший науковий співробітник мозкового центру Bruegel у Брюсселі Жолт Дарвас. — Я маю на увазі, що зараз ми маємо загрозу з боку росії і гарантії безпеки Сполучених Штатів для Європи, схоже, ослабли».

Вторгнення в Україну не тільки викликало різку переоцінку оборонної готовності країн-членів ЄС, але також вимагало великих державних субсидій, щоб утримати ціни на енергоносії.

РЕКЛАМА

Пандемія та війна в Україні привели багато країн ЄС до надмірного дефіциту бюджету та потреби в таких планах коригування. Але зараз ці плани перебувають під новим тиском з боку президента США Дональда Трампа щодо різкого та негайного збільшення витрат на оборону вище базового рівня для членів НАТО, який становить 2 відсотки валового внутрішнього продукту. Нинішні правила пропонують ряд невеликих поступок для країн, які хочуть збільшити свої військові бюджети. За словами представника Комісії, країнам, які зобов’язуються посилити обороноздатність, дозволено «поступове фінансове коригування».

Раніше повідомлялося, що генсек НАТО Марк Рютте закликав готуватися до війни.

269

Читайте нас у Facebook