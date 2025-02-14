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Всі деталі будуть обговорюватися тільки під час переговорів, — глава Пентагону

11:21 15 лютого 2025
Піт Гегсет

Міністр оборони США Піт Гегсет, який до призначення Трампом був ведучим на телеканалі Fox News, заявив, що всі переговори щодо врегулювання війни в Україні будуть вестися як із путіним, так і з українським лідером Володимиром Зеленським. А всі деталі будуть обговорюватися тільки під час переговорів, зазначає The Guardian.

«Я вважаю, що реалізм є важливою частиною розмови, якої недостатньо… Але просто вказати на реалізм, що кордони не будуть повернуті назад, як би всі хотіли, до рівня 2014 року, не є поступкою путіну. Це визнання реальності жорсткої сили на місцях, після великих інвестицій у жертви, спочатку українців, а потім союзників, а потім усвідомлення того, що досягнутий шляхом переговорів мир буде певним розмежуванням, якого не хоче жодна сторона», — сказав Піт Гегсет.

На запитання про критику підходу Трампа як поступок путіну він відповів:

«Аргументи про те, що сісти за стіл переговорів просто зараз — це явна поступка путіну, на яку президент Сполучених Штатів в іншому разі не мав би йти… Я просто відкидаю це».

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Міністр оборони США заявив, що путін готовий до переговорів, оскільки він реагує на силу і бачить у Трампові сильного суперника.

«Будь-які припущення про те, що президент Трамп робить щось інше, окрім переговорів з позиції сили, на перший погляд є неісторичними та хибними», — сказав він.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп доручив своїй команді організувати зустріч з російським диктатором путіним, яка, ймовірно, відбудеться у Саудівській Аравії.

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