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Спорт

«Шахтар» в останньому спарингу на зборах переміг призера чемпіонату Грузії: відеоогляд матчу

13:51 16 лютого 2025
Шахтар&nbsp;— Діла

У неділю, 16 лютого, донецький «Шахтар», який переміг у товариському матчі РФШ (3:1), завершив ігрову програму збору в Туреччині спарингом проти бронзового призера чемпіонату Грузії «Діли» з Горі.

«Шахтар» (Україна) — «Діла» (Грузія) — 2:0

«Шахтар» (стартовий склад): Фесюн, Азаров, Матвієнко, Бондар, Вінісіус, Марлон, Глущенко, Бондаренко, Кевін, Еліас, Швед.

Голи: Педріньо (57), Траоре (64).

Додамо, що свої виступи в УПЛ «Шахтар», який продав у турецькі клуби Данила Сікана, Тараса Степаненка та Олександра Зубкова, відновить 24 лютого поєдинком із «Лівим берегом». Після першої частини сезону команда Маріно Пушича посідає у чемпіонаті України третє місце, відстаючи з грою в запасі від «Олександрії» на 5 очок і від «Динамо» — на 10 пунктів.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Шахтар» програв «Боруссії» і вилетів з Ліги чемпіонів.

Фото ФК «Шахтар»

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