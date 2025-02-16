«Шахтар» в останньому спарингу на зборах переміг призера чемпіонату Грузії: відеоогляд матчу

У неділю, 16 лютого, донецький «Шахтар», який переміг у товариському матчі РФШ (3:1), завершив ігрову програму збору в Туреччині спарингом проти бронзового призера чемпіонату Грузії «Діли» з Горі.



«Шахтар» (Україна) — «Діла» (Грузія) — 2:0

ВІДЕО ДНЯ

«Шахтар» (стартовий склад): Фесюн, Азаров, Матвієнко, Бондар, Вінісіус, Марлон, Глущенко, Бондаренко, Кевін, Еліас, Швед.

Голи: Педріньо (57), Траоре (64).

Додамо, що свої виступи в УПЛ «Шахтар», який продав у турецькі клуби Данила Сікана, Тараса Степаненка та Олександра Зубкова, відновить 24 лютого поєдинком із «Лівим берегом». Після першої частини сезону команда Маріно Пушича посідає у чемпіонаті України третє місце, відстаючи з грою в запасі від «Олександрії» на 5 очок і від «Динамо» — на 10 пунктів.

РЕКЛАМА

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Шахтар» програв «Боруссії» і вилетів з Ліги чемпіонів.

Фото ФК «Шахтар»

РЕКЛАМА

60

Читайте нас у Facebook