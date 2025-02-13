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Спорт

«Шахтар» з голом новачка Еліаса переміг єврокубкового суперника «Динамо»: відеоогляд матчу

17:52 13 лютого 2025
ФК Шахтар

У четвер, 13 лютого, донецький «Шахтар», який розгромив у товариському матчі «Зімбру» (3:0), провів у турецькому Белеку спаринг проти єврокубкового опонента «Динамо», чемпіона Латвії РФШ.

При цьому у складі гірників дебютували болівійський центральний захисник Дієго Арройо та бразильський форвард Кауа Еліас, який відразу ж відзначився голом.

«Шахтар» (Україна) — РФШ (Латвія) — 3:1

«Шахтар»: Різник (Фесюн, 46), Азаров (Педро Енріке, 46), Бондар (Грам, 46), Арройо (Фарина, 46), Вінісіус (Конопля, 46), Бондаренко (Глущенко, 46), Марлон (Назарина, 46), Педріньо (Матвієнко, 28), Кевін (Невертон, 46), Швед (Цуканов, 46, Канте, 82), Еліас (Траоре, 46).

Голи: Швед (3), Еліас (20), Траоре (65) — Деркач (90).

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Додамо, що в останньому товариському матчі на турецькій землі підопічні Маріно Пушича зіграють 17 лютого з латвійською «Аудою». Виступи в УПЛ «Шахтар», який продав у турецькі клуби Данила Сікана, Тараса Степаненка та Олександра Зубкова, відновить 24 лютого поєдинком із «Лівим берегом».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Шахтар» програв «Боруссії» і вилетів з Ліги чемпіонів.

Фото ФК «Шахтар»

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