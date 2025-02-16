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З «невезінням» не пов’язаний: про що попереджає дорожній знак із чорним котом

16:03 16 лютого 2025
Дорожній знак

Україна, схоже, починає активно переймати «досвід» Європи, і в нашій країні починають дедалі частіше з'являтися дорожні знаки, які не зовсім відомі чи зрозумілі більшості водіїв.

Зокрема, нещодавно у Дніпрі помітили незвичайний знак у вигляді червоного трикутника з чорним котом на білому тлі, пише «Автотема».

Звичайно, від зображення чорного кота деякі водії почали нервуватися, адже всі в дитинстві, певно, чули пісню про «чорного кота, якому завжди не щастить».

Втім, виявилося, що знак, який з’явився на вулиці Володимира Пилишенка в Амур-Нижньодніпровському районі, не пов'язаний ні з «чаклунами», ні навіть з «хотілками» місцевої влади. Знак не є офіційним і жодних юридичних наслідків для водіїв не несе.

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Ідея встановити попереджувальний символ прийшла місцевим жителям понад рік тому. Усе тому, що на цій вулиці стали занадто частими випадки наїзду на домашніх тварин. Автомобілісти збивали кішок, їжаків і навіть черепах. Усе тому, що порушували швидкісний режим, незважаючи на наявність відповідного знаку. У підсумку було вирішено додатково розмістити попереджувальний сигнал, який би повідомляв водіїв про високу загрозу зіткнення з пухнастими вихованцями.

За словами місцевих жителів, поява дорожнього знака з котом не усунула проблему повністю, але значно знизила кількість нещасних випадків. У зв’язку з цим вони вважають, його ефективність досить високою.

Також «ФАКТИ» писали, про що попереджає дорожній знак з вигнутою стрілкою, поряд з якої знаходиться «щит».

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