Якщо зникло бажання жити: Макс Гордєєв розповів, як захиститися від порчі чи пристріту

Багато українців знають, що енергетичні закони, з яких деякі люди іноді люблять жартувати, можуть несподівано виявляти свою дієвість. Тому в жодному разі не можна викидати сумку або гаманець. Адже той, хто знайде їх, може провести з цими речами певні ритуали, і йому перейдуть сила та удача власника. А в нього, своєю чергою, розпочнуться проблеми з грошима.

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Приблизно така ж ситуація може спостерігатися і в тому випадку, коли після розмови з деякими особами людину може охопити раптова втома, апатія, і здається, що її залишають усі життєдайні сили аж до того, що зникне бажання жити.

Все це може бути аж ніяк не випадковістю, а сигналом про те, що з чоловіка чи жінки хтось тягне енергію або, що ще гірше, намагається навести порчу.

Втім, подібній ситуації можна зарадити, вважає київський мольфар Макс Гордєєв. Щоб захиститись, він радить носити маленьку, але магічно сильну річ. Ім'я їй — звичайна сіль. Потрібно зробити невеликий мішечок і покласти туди щіпку солі. Справа в тому, що сіль з давніх-давен вважалася потужним оберегом від пристріту, чорної магії і навіть вампірської енергетики.

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«Сіль — це символ чистоти та захисту. Вона вбирає негатив і не дає йому проникнути у вашу ауру», — пояснює Гордєєв.

Мольфар радить носити мішечок із сіллю постійно, і тоді скоро можна буде помітити, що гроші приходять легше, проблеми вирішуються швидше, а в житті з'являється більше хороших подій.

Тому для захисту від дій недоброзичливців слід зробити свій особистий оберіг.

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Нагадаємо, «ФАКТИ» писали, що відома тарологиня Тетяна Гай та маг Веліар зробили прогнози щодо того, коли очікувати припинення бойових дій в Україні. При тому, що цікаво, вони вказали на різні терміни припинення кровопролиття.

Фото t. me/molfar_family

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