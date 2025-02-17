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Україна

«Поїду з ним»: Зеленський запросив спецпредставника президента США Келлога на фронт

16:23 17 лютого 2025
Переговори

Президент України Володимир Зеленський запропонував спецпредставнику президента США з питань України та рф Кіту Келлогу разом поїхати на передову. За його словами, американська сторона тоді зможе побачити справжні наслідки російської агресії.

«Я йому сказав, що поїду з ним на фронт, якщо він буде готовий. Дуже хочу, щоб він поговорив з військовими, командирами бригад. Я дуже хочу, щоб ніхто йому нічого не нав'язував. Він — військова людина, з досвідом. Він побачить, що це інша війна, що насправді відбувається», — таку думку висловив Зеленський ЗМІ на Мюнхенській конференції з безпеки.

Після цього, додав президент, було б добре, аби після візиту до України Кіт Келлог розповів Трампу справжні реалії війни.

«Потім я буду готовий проговорити ці кроки з Трампом», — додав він.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що спецпредставник Дональда Трампа Кіт Келлог під час Мюнхенської конференції заявив, що Україна буде присутня за столом переговорів з рф.

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