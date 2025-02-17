Як захистити лобове скло автомобіля від зледеніння: цибуля, картопля та інші «народні методи»

Після відносно теплих двох зимових місяців в Україну прийшла справжня зима з морозами, що позначилося й на експлуатації автомобілів. Зокрема, водії скаржаться, що дизпаливо підмерзає та осад забиває фільтри. Традиційною проблемою під час холодів є зледеніння лобового скла та вікон в автівках. Для того, аби позбутися льоду, використовують або спеціальні рідини, або шкребки. Втім, є чимало лайфхаків, які допомогають як позбавитися зледеніння, так і зменшити вплив морозного повітря на скло машини.

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Одним з таких способів ділиться профільне видання avtosota.com, розповідаючи, як це можна зробити за допомогою звичайної цибулі.

Для цього цибулину розрізають навпіл та змащують зовнішню сторону скла автівки. Навіть якщо машина провела холодну ніч на вулиці, на ранок на лобовому склі та вікнах може утворитися хіба що невелике зледеніненя, яке можна легко видалити й без застосування шкребка.

Доствідчені автомобілісти також радять вживати певні дії, аби зменшити вплив низьких температур на авто.

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Так, скло увечорі можно обробляти сумішшю оцту та води (2:1) чи ізопропіловий спирта та води (3:1) з додаванням кількох крапель рідини для миття посуду.

Також для обробки скла холодним вечором згодиться сіль та вода (3 ложки на літр рідини). А якщо вам не подобається запах цибулі, то замість неї можна використовувати картоплю.

Досвідчені автовласники радять накривати лобове скло спеціальним захисним екраном, паркуватися в місцях, захищених від вітру та не залишати автівку із запітнілим склом — салон варто провіртити перед довгою парковкою.

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До речі, цибулю також можна використовувати для очищення фар — вона містить кислоту, яка добре розчиняє забруднення.

Фото Pixabay

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