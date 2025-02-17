Розплатився гранатою: на Харківщині орендар влаштував розбірки з господаркою квартири
В Україні стався ще один інцидент з підривом гранати. На Харківщині, п’яний орендар квартири кинув гранату під ноги власниці житла. Про це повідомили в поліції Харківської області.
«Слідчі Харківщини повідомили про підозру зловмиснику, який жбурнув гранату під ноги жінки. Попередньо встановлено, що між чоловіком та власницею квартири, яку він винаймав, виник конфлікт. Порушник у стані сп’яніння привів в дію та кинув в бік потерпілої ручну гранату. Внаслідок вибуху жінка отримала множинні осколкові поранення та була госпіталізована до медичного закладу. Повідомлення про злочин надійшло до відділення поліції № 2 Богодухівського районного відділу поліції 16 лютого близько опівночі. 41-річного зловмисника затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомили про підозру за ч.2 ст. 15 ч.1 ст. 115 (замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України», — йдеться у повідомленні.
Як писали «ФАКТИ», в Закарпатській області наприкінці листопада загинула майже вся родина від вибуху гранати. Того дня потерпілі розпивали алкогольні напої. Під час застілля 32-річна закарпатка взяла в руки гранату невідомого походження та зірвала кільце, внаслідок чого й стався вибух. Під час подальшого огляду помешкання там знайшли схованими ше три гранати. Їх вилучено.153
Читайте нас у Facebook