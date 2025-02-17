41.31 / 41.86 43.33 / 43.97
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

Розплатився гранатою: на Харківщині орендар влаштував розбірки з господаркою квартири

16:34 17 лютого 2025
Під Харковом чоловік кинув гранату в жінку

В Україні стався ще один інцидент з підривом гранати. На Харківщині, п’яний орендар квартири кинув гранату під ноги власниці житла. Про це повідомили в поліції Харківської області.

«Слідчі Харківщини повідомили про підозру зловмиснику, який жбурнув гранату під ноги жінки. Попередньо встановлено, що між чоловіком та власницею квартири, яку він винаймав, виник конфлікт. Порушник у стані сп’яніння привів в дію та кинув в бік потерпілої ручну гранату. Внаслідок вибуху жінка отримала множинні осколкові поранення та була госпіталізована до медичного закладу. Повідомлення про злочин надійшло до відділення поліції № 2 Богодухівського районного відділу поліції 16 лютого близько опівночі. 41-річного зловмисника затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомили про підозру за ч.2 ст. 15 ч.1 ст. 115 (замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України», — йдеться у повідомленні.

Як писали «ФАКТИ», в Закарпатській області наприкінці листопада загинула майже вся родина від вибуху гранати. Того дня потерпілі розпивали алкогольні напої. Під час застілля 32-річна закарпатка взяла в руки гранату невідомого походження та зірвала кільце, внаслідок чого й стався вибух. Під час подальшого огляду помешкання там знайшли схованими ше три гранати. Їх вилучено.

РЕКЛАМА

153

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Порівняно з січнем минулого року ціни на комунальні послуги зросли, фото з відкритих джерел

Підвищення тарифів на воду, світло та тепло: у Раді зробили заяву

Фінансовий гороскоп на 17-23 лютого. Фото Pixabay

Близнюкам не потрібно розпочинати нові проекти, а Терезам доведеться зробити непростий вибір: фінансовий гороскоп на тиждень 17 — 23 лютого

Джинсова спідниця

Джинсова спідниця — тренд-2025: чому її покупку вважають найкращою інвестицією у гардероб

принц Гаррі та Меган Маркл

Останнє фото Меган Маркл розлютило суспільство та створило проблеми для принца Гаррі

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту