Артем Пивоваров розповів про атмосферу на концерті в Лондоні: «це той крейзі українець?»

Незважаючи на великий успіх концерту Артема Пивоварова в Лондоні, його проведення виявилося нелегким завдання. Про це сам Артем розповів на своїй сторінці в соціальній мережі.

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Виявляється, муніципалітет міста, передивившись відео з концертів співака, суворо попередив організаторів, що на шоу не повинно бути ніяких «польотів», танців та інших «цікавинок», якими артист звик дивувати публіку.

В той же час глядачі виявились дуже задоволеними концертом, і прохали у співака автограф, навіть на власному тілі. Так, одна дівчина підставила Артему для розпису … власного пупа. І наступного дня зробила на ньому татуювання.

До речі, за автографами до співака звертаються не тільки цивільні громадяни, але й бійці ЗСУ.

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Нагадаємо, що раніше співак на своєму прикладі показав, що ніколи не варто вірити думкам «експертів», а наполегливо йти до своєї цілі.

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