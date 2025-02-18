Корупційні скандали та зриви поставок: Ігор Хмурий анонсував спецпроєкт про закупівлю бронежилетів для ЗСУ

Відомий експерт та журналіст «Стоп Корупції» Ігор Хмурий повідомив, що протягом 2024 року з командою працював над масштабним розслідуванням «Хто зірвав закупівлю бронежилетів для ЗСУ?» Йдеться про прямі угоди Державного оператора тилу (ДОТ) з українськими виробниками бронежилетів. Зокрема, команда розслідувачів зібрала ексклюзивні документи та проаналізувала ситуацію.

ВІДЕО ДНЯ

«Попри збільшення бюджету до 7 млрд грн, армія недоотримала половину запланованих комплектів. Забезпечення армії засобами індивідуального захисту завжди було проблемним. На початок АТО в 2014 році в армії було лише 1 213 бронежилетів. Згодом кількість зросла до 14 000, але цього було недостатньо. Після повномасштабного вторгнення 2022 року ситуація стала критичною. Вітчизняні виробники на той час виготовляли лише 3−5 тисяч бронежилетів на місяць, що було недостатнім для забезпечення армії. На тлі хаосу перших місяців війни волонтери скуповували бронежилети за кордоном, тоді як державні закупівлі супроводжувалися помилками та корупційними скандалами», — йдеться на сайті «СтопКору».

Там нагадують, що військові зіткнулися з проблемою застарілих стандартів.

«Металеві бронеплити без розмірної сітки залишаються в обігу дотепер. Лише навесні 2023 МОУ адаптувало вимоги до закупівель під реалії війни з рф», — йдеться у повідомленні.

РЕКЛАМА

Проте, попри складнощі — ракетні обстріли, логістичну кризу та евакуацію підприємств — українські виробники змогли адаптуватися і навіть розпочали виробництво керамічних плит.

«У 2024 році 5 з 6 зразків бронежилетів ЗСУ були вітчизняного виробництва. Далі Міноборони реформувало своє невдале держпідприємство „Агенція у сфері оборонних закупівель“, перетворивши його на „Державного оператора тилу“, який мав централізувати закупівлі. Як наслідок, армія недоотримала половину із запланованих бронежилетів, а замовник відновив спроби імпорту», — йдеться у матеріалі.

Повна версія матеріалу, за словами розслідувачів, незабаром вийде на ютуб-каналі «СтопКору».

РЕКЛАМА

Раніше повідомлялося, що ДОТ не виконав завдання із подолання корупції та забезпечення ЗСУ якісною їжею.

45

Читайте нас у Facebook