191 мільйон гривень переплати: що приховує Держоператор тилу у закупівлях бронежилетів для армії

Журналіст-розслідувач Ігор Хмурий з агентства «Стоп Корупції» дослідив особливості держзакупівель бронежилетів. Його увагу привернули прямі контракти Державного оператора тилу з українськими виробниками та вибірковий підхід до виконання умов контрактів. Ймовірно, ДОТ приховує порушення компанії-улюбленця.

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Про це повідомляє Прямий канал.

У травні-червні 2024 року ДОТ підписав три прямі договори на постачання 41 840 бронежилетів із трьома виробниками:

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«АК-Інвестпром»: 10 000 бронежилетів за 307 млн грн (30 700 грн за одиницю);

«ХЗІЗЗ»: 20 000 бронежилетів за 607,8 млн грн (30 390 грн за одиницю);

«УКРТАК.ЮА»: 11 840 бронежилетів за 364,4 млн грн (30 780 грн за одиницю).

Середня ціна одного бронежилета тоді становила 30 600 грн. Проте через тиждень ДОТ оголосив тендер на постачання 105 200 бронежилетів із максимальною вартістю 26 000 грн за одиницю. Єдиний лот із 15 000 штук забрала компанія «ТЕМП-3000», так як інші учасники ринку були завантажені виконанням тодішніх попередніх «термінових» угод.

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Якби 41 840 бронежилетів, замовлених за прямими угодами, закупили за конкурсною ціною (26 000 грн/шт), це обійшлося б в 1 087 840 000 грн. Але фактична вартість склала 1 279 235 200 грн, що означає переплату в 191 млн грн. Ці кошти могли б бути використані для отримання додатково 7 361 бронежилета за конкурсною ціною.

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«Саме на стільки більше бронежилетів мали б отримати Сили Оборони, якби всі гравці ринку замість прямих угод приймали участь у конкурентній боротьбі. І це б були нові керамічні броніки за новими стандартами», — пише Хмурий на особистій сторінці у соцмережі.

Попри аргументи ДОТу про «терміновість» угод, жоден із контрактів не був виконаний у встановлені строки (до 31 липня). З компанією «АК-Інвестпром» договір було розірвано, а «ХЗІЗЗ» отримав пролонгацію контракту та аванс. Найбільше питання власності компанії «УКРТАК.ЮА». При порушенні умов попередніх договорів їй було надано нове замовлення на 678 млн грн із затягненням до кінця року. Станом на момент розслідування компанія не виконала жодного контракту, загальна сума замовлень перевищила 1 млрд грн, а армія не отримала понад 40 000 комплектів бронежилетів.

Журналісти звернулися до ДОТу із запитом про обґрунтування таких рішень, проте відповіді були розмитими. ДОТ пояснив використання прямих угод запитом військових на терміни поставки, але строки не були дотримані, а рівень виконання угод загалом склав лише 27,35% від початку 2024 року. Лише компанія «ТЕМП-3000» повідомила про майже 90% виконання своїх контрактів. Водночас інші постачальники не надали дані, або ж просто намагалися уникнути відповідей.

Розслідування виявило серйозні недоліки в організації закупівель: вибірковість у підходах до виконавців, завищені ціни та отримання інформації. Найгострішим залишається питання до «УКРТАК.ЮА» якого тепер сприймають як «улюбленця» ДОТу, що загрожує не лише репутації, а й безпеці армії.

Раніше повідомлялося, що ДОТ не виконав завдання із подолання корупції та забезпечення ЗСУ якісною їжею.

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