Макрон скликав екстрений європейський саміт щодо заяв Трампа: що відбувається

Президент Франції Еммануель Макрон, який очолює роботу європейців над планом відправлення військ в Україну, скликає європейських лідерів на екстрений саміт в Парижі. Про це на Мюнхенській конференції з безпеки повідомив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, який заявляв, що ЄС готовий взяти на себе тягар допомоги Україні.

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«Я дуже радий, що президент Макрон викликав наших лідерів до Парижа, — сказав він. — Очікую, що європейські лідери обговорять дуже серйозно виклики, які кидає президент США Дональд Трамп. У президента Трампа є метод роботи, який росіяни називають „розвідка боєм“. Ти пропонуєш і дивишся, що відбувається, а потім змінюєш свою позицію. … І ми повинні реагувати», цитує політика Politico.

За словами двох чиновників ЄС, зустріч відбудеться 17 лютого.

Чи візьмуть участь у зустрічі всі лідери ЄС, чи лише групи країн, поки неясно.

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Пізніше Сікорський повідомив, що прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск приїде 17 лютого на запрошення Макрона на цю термінову зустріч.

Раніше повідомлялося, що Туск виступив з заявою щодо війни в Україні, а також звернувся до європейців.

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