«Вундерваффе» не допомогло: ЗСУ знищили «суперзброю» окупантів

Окупанти продовжують посилати на передову зразки нової зброї, яку успішно знищують Сили оборони України. І ось через майже 2 роки після реклами своєї чергової «чудо-зброї», окупанти отримали наочний удар у вигляді знищення новітньої важкої вогнеметної системи «Тосочка-2».

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Як стверджує військовий оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко, це стало першим підтвердженим фото випадком знищення такої системи, про яку вперше заявили у 2023-му році. При цьому незважаючи на рекламу з боку окупантів, ця система вельми слабка і дешева версія ТОС-1.

Важка вогнеметна система ТОС-1 являла собою встановлені на танкове шасі 24 напрямні для термобаричних ракет. Останні являли собою ракети з вогневою сумішшю, яка під час підриву підпалювалася в повітрі, спалювала кисень і вбивала людей. Її мінусом була слабка дальність стрільби ракет — близько 6 км, що робило її вразливою для обстрілу мінометами, FPV-дронамі, не кажучи вже про гаубиці.

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Створена у 2023-му році «Тосочка» мала отримати на озброєння нові ракети дальністю до 20 км, і нове шасі на базі не танка, а вантажного «Уралу», що послаблювало захист техніки, але в теорії це мала компенсувати збільшена дальність стрільби.

«Але ці снаряди, для збільшення дальності польоту, зменшили масу БЧ і мали менший калібр, ніж MO.1.01.04M, що призвело до цілої низки негативних наслідків, не тільки зі зниженням потужності, а й уніфікацією, а також організацією нової лінії збірки. Ну і як забути проблему, пов'язану зі збільшенням дальності польоту і погіршенням точності наведення, що змушує „Тосочку“ підбиратися ближче до передової, як і саму ТОС-1А, що робило їх уразливими для ударів, а єдиною перевагою залишалася тільки мобільність», — підкреслив експерт.

Тим часом на передовій було помічено нову артилерійську систему окупантів, яка наразі є найкращою в арсеналі ворога. Щоправда, поки що їх небагато, та й якісно вона все одно поступається артилерії ЗСУ стандартів НАТО.

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На фото в заголовку знищена важка вогнеметна система окупантів «ТОС-2»

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