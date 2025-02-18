Інформація про нібито нестачу газу в Україні та можливі перебої з його постачанням не відповідає дійсності та є частиною інформаційної маніпуляції.

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Про це заявив військовий і політолог Кирило Сазонов.



«Можливо, ви бачили в соцмережах заяви про те, що в Україні немає газу і всі замерзнуть. Не вірте цій нісенітниці. Її розповсюджує Сергій Макогон — колишній посадовець, який у перший рік повномасштабної війни залишив Україну, виїхав до Канади і звідти поширює неправдиві твердження», — написав Сазонов.

За його словами, Макогон, обіймаючи посаду директора державної компанії, закуповував російські труби, а сотні мільйонів гривень виводив на фіктивні компанії. Через загрозу кримінальної відповідальності він залишив країну, оформивши фіктивне закордонне відрядження.

Крім того, Сазонов зазначив, що ексглава Оператора ГТС України нині судиться з державою за премію в 10 млн грн.

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«Жодних відключень газу не буде, як би цього не бажали дезертири з Канади», — підсумував він.

Як повідомляли «ФАКТИ», «Нафтогаз» з лютого почав імпорт «блакитного палива». Компанія закуповує газ за ціною 500−550 доларів за 1000 кубометрів, замість «літніх» цін по 300−350 доларів. Експерти вважають, такий дорогий імпортний газ може бути використаний як аргумент на користь необхідності підвищення тарифу на природний газ.

Нагадаємо, на сьогодні в Україні діє ухвалений у 2022 році мораторій на зростання тарифів на газ та опалення до кінця воєнного стану та 6 місяців після його закінчення.

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