Українцям доведеться залазити в борги: чому платіжки за газ та централізоване опалення можуть відчутно збільшитись

Зараз в Україні діє мораторій на підвищення тарифів на низку важливих комунальних послуг, згідно з яким кошти, що витрачаються для оплати палива, електроенергії та транспортування газу виділяється з місцевих бюджетів,

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Але через непрозорість політики «Нафтогазу» держава може постати перед необхідністю підвищувати тарифи. Про це заявив перший заступник голови Комітету ВРУ з питань енергетики та ЖКП Олексій Кучеренко.



За його словами, ситуація на ринку газу в Україні загрожує стабільності енергосистеми, оскільки державний монополіст діє всупереч економічній логіці.

«Дочірня компанія „Нафтогазу“ „Укртрансгаз“ купує імпортний газ вже по 32.5 тисячі грн. (790 доларів) за тисячу кубів. Купує дуже великими обсягами. Ціна вже більш ніж в 2 рази вища, ніж була влітку 2024, коли його треба було активно закачувати у сховища», — написав Кучеренко.

За словами депутата, «Нафтогаз» продає газ на внутрішньому ринку за ціною 17 тисяч грн за тисячу кубометрів, фактично обвалюючи ринок. Він також зазначив, що компанія зробила все, щоб мінімізувати видобуток газу приватними компаніями.

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«Ефективність» — зашкалює! Як ви думаєте — хто по кінцю за все це заплатить?! І звідки візьмуться гроші на надвелику потребу імпортного газу на наступний опалювальний сезон?" - наголосив Кучеренко.

Попередні розрахунки експертів зовсім невтішні для спорожнілих гаманців українців. Так, тариф на газ для населення може збільшитись до 16−17 гривень за кубометр, тобто фактично вдвічі. Це, своєю чергою, призведе до подорожчання опалення, оскільки газ у структурі собівартості виробництва тепла займає до 70%. Централізоване опалення може подорожчати для населення приблизно в 1,5 раза. Наприклад, якщо зараз власник невеликої «двушки» платить близько 2000 гривень на місяць, то у майбутньому сума може зрости до 3000 гривень.

Раніше у коментарі «ФАКТАМ» голова Спілки споживачів комунальних послуг України Олег Попенко почав бити тривогу відносно ситуації з газом і констатував, що «Нафтогаз» уже зрозумів, що газу в ПСГ критично мало, тому з лютого почав імпорт «блакитного палива», при цьому закуповує його за ціною 500−550 доларів за 1000 кубометрів, замість «літніх» цін по 300−350 доларів. На думку пана Попенка, такий дорогий імпортний газ може бути використаний як ще один аргумент на користь необхідності підвищення тарифу на природний газ. А відшкодовувати все доведеться споживачам.

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