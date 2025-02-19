Терористами, які вбили трьох військових у Миколаєві, виявилися підлітки (фото)

У Миколаєві, де днями стався вибух й загинули люди, Нацполіція та СБУ затримали агентів, які працювали на російські спецслужби.

За даними правоохоронців, упродовж доби у ході розшукових заходів правоохоронці встановили, що до теракту причетні жителі Полтавщини.

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Четверо неповнолітніх від 14 до 17 років та 42-річну жінку завербували росіяни. Всі п'ятеро шукали швидкого заробітку в одному з популярних месенджерів.

Відповідно до інструкцій куратора, неповнолітні фігуранти виготовили саморобний вибуховий пристрій, поклали у рюкзак та віддали 42-річній спільниці.

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Прибувши на локацію, вона підтримувала зв’язок з куратором спецслужб рф і за їхнім наказом підійшла до групи військовослужбовців. Після цього саморобний вибуховий пристрій був приведений в дію дистанційно через виклик на мобільний телефон.

У результаті вибуху сама російська агентка та троє військових загинули, ще семеро громадян були ушпиталені з травмами різного ступеня тяжкості.

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Нагадаємо, у Кам'янці-Подільському СБУ затримали російських агентів, які дистанційно підірвали кур'єра. Фігуранти «втемну» використали кур’єра із сервісу доставки, щоб привезти вибухівку до цілі, яку визначили спецслужби рф. Внаслідок вибуху біля будівлі ТЦК кур’єр загинув на місці, а 8 людей отримали поранення різного ступеня тяжкості.

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