Про що забувають взимку недосвідчені водії: автоексперт назвав типові помилки новачків

Водіння автівки взимку, особливо, коли на вулиці не «європейська» зима, а справжня, з морозами, як останні тижні в Україні, є ще тим викликом особливо для не дуже досвідчених автовласників. Адже ускладнені погодні умови не пробачають того, на що може «закрити очі» суха літня траса.

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Профільне видання mashyna.com.ua наводить думку досвдченого автоінструктора, який називає найпоширинішими помилками водіїв-новачків порушення швидкісного режиму та недотримання безпечної дистанції.

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Насамперед варто пам'ятати, що взимку збільшується гальмівний шлях. Адже шини, що підмерзли, краще ковзають по снігу чи льоду. А це потребує від водія, який має швидко зупинити автівку, надзвичайно швидкої реакції. Особливо, якщо перешкода з'явилася на дорозі зненацька. З огляду на це, інструктор рекомендує водіям знижувати швидкість та збільшувати дистанцію на дорозі, аби мати трохи більше часу на реакцію в критичній ситуації.

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Ще один момент, який варто враховувати в холодну пору року, це прогрівання двигуна після довгої парковки. Це важливо не лише для того, аби прогріти холдний салон, але й для доведення двигуна до робочої температури. Адже у противному випадку двигун та трансмісія швидше зношуватимуться та виходитимуть з ладу.

Про те, чому взимку частіше в автівках «летять» коробки передач та як цьому запобігти, читайте на нашому сайті.

Фото Pixabay

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