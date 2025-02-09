Як не можна очищати машину від льоду та снігу: типові помилки автомобілістів

Автоексперти, які раніше назвали десять кроків для приведення машини в ідеальний стан перед весною, розповіли про те, як не можна очищати авто від снігу, пише Твоя Машина.

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Так, нерідко автомобілісти намагаються прискорити процедуру очищення, здійснюючи такі помилки, як грубе очищення скребком лобового скла. Через це на поверхні залишаються дрібні подряпини, які на перший погляд не видно, але під сонячним світлом створюють відблиски.

Також в жодному разі не можна стукати по кірці льоду, намагатися силою віддерти його від поверхні. Краще не брати для очистки жорсткі предмети, які не підходять для цієї задачі. Наприклад, банківську картку чи жорстку щітку.

Автоексперти рекомендують перед очищенням лобового скла спершу злегка відігріти лід. Проте, не варто захоплюватися обігрівом скла, щоб не допустити різкого перепаду температур. Якщо на вулиці сильний мороз, а в салоні на вікно дме гаряче повітря, це може призвести до появи тріщин. Краще підвищувати температуру всередині поступово.

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Також не зайвим буде використовувати допоміжні засоби, такі як антилід, оцет або спирт.

Експерти категорично не радять застосовувати реагенти, токсичні або інші сильнодіючі засоби для очищення машини. Це може негативно позначитися як на зовнішності авто, так і на стані здоров’я водія.

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Раніше «ФАКТИ» розповіли, як правильно мити машину взимку, а також про те, як швидко прогріти автомобіль після холодної ночі.

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