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Суспільство та люди

Березнева індексація пенсій: у ПФУ визначилися з важливою цифрою для перерахунку

11:32 20 лютого 2025
Пенсійне посвідчення та гривні

Вже в березні українські пенсіонери почнуть отримувати індексовані виплати, щоправда, деяким може й не пощастити. Однак у лютому Пенсійний фонд може розпочати перерахунок пенсій українців, виходячи з очікуваного коефіцієнта 1,115 та середньої заробітної плати за 2024 рік.

Так, 18 лютого пресслужба ПФУ повідомила про затвердження показника середньої заробітної плати за 2024 рік у розмірі 17486 гривень. Наразі цей показник враховуватиметься при перерахунку пенсій з 1 березня. Як пише «РБК-Україна», формула розрахунку індексації пенсій враховує показник зростання середньої заробітної плати за три календарні роки, що передують року, в якому проводиться збільшення, порівняно з трьома календарними роками, що передували року, який є попереднім щодо року, коли проводиться підвищення. Загалом ці підрахунки показують цифру 11,5%, звідси й коефіцієнт 1,115.

Водночас не факт, що середня зарплата зросте саме на 11,5%. Так, фахівці ПФУ мають розрахувати коефіцієнт та порядок проведення індексації, які потім має затвердити Кабінет міністрів. Тільки після цього індексація із нарахуванням відповідної надбавки відбудеться насправді.

Як раніше писали «ФАКТИ», у разі отримання великої пенсії та досягнення у березні 80-річного віку деякі українські пенсіонери можуть отримати надбавку у 1500 гривень та більше.

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