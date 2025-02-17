Індексація пенсії у березні: хто може отримати надбавку у 1500 гривень та більше

Вже з 1 березня українські пенсіонери можуть почати отримувати підвищену пенсію, при цьому зростання може становити від 200 до 1000 гривень. Але деякі пенсіонери зможуть отримати пенсію, підвищену на 1500 гривень і навіть більше, щоправда, за дотримання двох умов.

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Так, хоча точна сума індексації з 1 березня поки що невідома, швидше за все, вона буде на 10% більша, тобто зростання пенсії становитиме 10% від тієї виплати, яку пенсіонер уже має зараз. Але, окрім цього, можна буде розраховувати ще на надбавку на суму від 300 до 500 гривень.

Для отримання максимального зростання пенсії у березні на 1500 гривень і більше необхідно, щоб:

- ваша пенсія становила не менше ніж 10 000 гривень, що дає індексацію у 1000 гривень;

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- щоб у березні до дати отримання вами пенсії вам виповнилося 80 років, що дає право на вікову надбавку в розмірі 500 гривень.

Наприклад, якщо ваша пенсія становить 10 000 гривень і вам виповнюється 80 років, скажімо, 5 березня, а дата пенсійних виплат припадає на 7 березня, то цього дня ви зможете отримати 11 500 гривень. Якщо ж, припустимо, вам виповнюється 70 та 75 років, то пенсія становитиме 11 300 та 11 400 гривень відповідно.

Разом з тим, якщо дата отримання пенсії у березні припаде раніше, ніж виповниться 70, 75 або 80 років, то вікову надбавку ви отримаєте лише наступного місяця. Іншими словами, якщо 5 березня вам виповниться 80 років, а свою пенсію в 10 000 гривень ви отримуєте 3 березня, то розмір виплат у березні становитиме 11 000 гривень. І лише 3 квітня пенсіонер зможе отримати свої 11 500 гривень індексованої пенсії та вікової надбавки.

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Але попри все це зростання, політики визнають, що українські пенсіонери одні з найбідніших в Європі, а в парламенті пропонують утричі підвищити розмір мінімальної пенсії.

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