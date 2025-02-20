Новий україномовний хіт «Інстинкт» від LOBODA розриває топ чартів в Україні

Лише через чотири дні після виходу нового україномовного танцювального треку співачки LOBODA «Інстинкт» ця пісня посіла четверте місце у Top 100: Ukraine на стрімінговому сервісі Apple Music.

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«Інстинкт» став єдиним україномовним треком у п’ятірці найбільш популярних в Україні.

При цьому серед рейтингу пісень, які найбільше слухають у Києві, новий хіт співачки піднявся ще вище — на другу сходинку.

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Наживо прем’єра нового україномовного треку відбулась 14 лютого на сцені у Торонто. Це композиція про любов, яка може розбивати серця. Виконана у стилі легкого поп-афро-хаусу.

Автором слів став Андрій Парфенов: саме він написав більшість треків для альбому Made in U, який став найбільш відвертим творчим висловленням LOBODA за всі роки кар'єри.

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А музику для «Інстинкту» Світлана Лобода написала самостійно. «Я давно не писала музику сама. Почувши біт, у голові з’явилася мелодія. Вийшло непогано», — прокоментувала співачка.

Концерт у Канаді був став частиною масштабного туру XXLo Tour Північною Америкою. Співачка влаштувала ексклюзивні мегашоу у Чикаго, Нью-Йорку, Торонто, Маямі та Лос-Анджелесі.

Цей американсько-канадський тур Лободи мав неабиякий успіх: у Нью-Йорку, наприклад, усі квитки були розкуплені задовго до самого шоу.

Далі у планах співачки — продовження туру по Європі.

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Концерти Світлани Лободи є благодійними: кошти від продажу квитків вона перераховує на допомогу українцям, постраждалим від війни.

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