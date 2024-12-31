Подарунки і новий кавер на Happy New Year: Світлана Лобода у Ризі організувала закритий концерт для дітей з особливими потребами

Спеціальне благодійне новорічне шоу відбулося 28 грудня у Ризькому Splendid Palace. Гостями Світлани Лободи, яку нещодавно запросили на проєкт від GRAMMY, стали пацієнти паліативного відділення дитячої лікарні, медичний персонал, переможці раку, а також діти з особливими потребами з Латвії та України.

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Гостями Світлани Лободи стали хворі діти, їхні батьки та лікарі

Як розповіли організатори заходу, ідея влаштувати для дітей маленьку резиденцію новорічного дива виникла у артистки після знайомства з лікарями паліативного відділення Дитячої клінічної лікарні в Ризі.

«Це тепле свято назавжди залишиться у моєму серці. Я схиляюся перед силою волі батьків та лікарів кожного із запрошених. Самі того не знаючи, ви подарували мені більше, ніж я могла загадати на Новий рік — найчистішу віру та надію у майбутнє. Нехай кожен з нас завжди матиме шанс на диво!» — написала LOBODA в Instagram.

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За кілька годин до шоу біля входу в концертний зал юних глядачів зустрічали аніматори з подарунками.

Сама співачка разом зі своїми латвійськими музикантами підготувала до особливого концерту ексклюзивний треклист, до якого увійшли пісні «Щедрик», «MoLOko», «Дівчинка». Також LOBODA адаптувала тексти головних хітів для дітей і вперше презентувала кавер на легендарну «Happy New Year» (ABBA) у своїй інтерпретації.

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Подарунки для дітей, які не змогли бути присутніми на концерті, було окремо відправлено в дитячу лікарню та особисто родинам.

Нагадаємо, нещодавно Світлана Лобода відвідала бій-реванш між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі, що відбувся у Саудівській Аравії. Після бою співачка змогла потрапити за лаштунки і особисто привітати українського чемпіона з важливою перемогою для всієї України.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Світлана Лобода вигнала зі свого концерту росіянку, яка відмовилась засудити війну проти України.

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