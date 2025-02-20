Ми не розуміємо: у Франції прокоментували скандальну заяву Трампа про Україну

Речниця французького уряду Софі Прімас заявила, що Франція не розуміє, чому Дональд Трамп заявив, що Україна винна у вторгненні росії.

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«Ми не дуже добре розуміємо логіку», — сказала вона журналістам.

Прімас додала, що Трамп зробив ряд коментарів щодо України протягом останніх кількох днів, не порадившись зі своїми європейськими союзниками.

«З новою американською адміністрацією наша здатність забезпечити власну оборону піддається випробуванню, — додала вона. — Європа усвідомлює, що не може делегувати свою безпеку іншим державам».

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Речниця дала такі коментарі після того, як Трамп припустив, що війну росії в Україні можна було «врегулювати дуже легко», і розкритикував переговорні здібності Києва.

У коментарях після позачергової зустрічі високопоставлених американських і російських чиновників у Саудівській Аравії президент США сказав про Україну: «Вони займали місце за столом протягом трьох років і багато часу до цього. Тобі не варто було цього починати. Ти міг укласти угоду».

Раніше Володимир Зеленський заявив, що Трамп живе в російському «просторі дезінформації». Він також сказав, що обговорення двосторонніх питань є «правом» України після того, як американські та російські офіційні особи зустрілися в Саудівській Аравії, щоб обговорити війну без України.

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Раніше повідомлялася думка Валерія Пекара про те, що у «новому світі без порядку» США не захищатимуть своїх союзників.

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