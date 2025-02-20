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Залишила незабутні враження: стало відомо, як Меган Маркл стала зіркою серіалу «Костюми»

17:24 20 лютого 2025
Меган Маркл

В той час як Меган Маркл через низку невдач довелося змінити назву власного бренду, стало відомо, як вона отримала роль у серіалі «Костюми». Про це під час останнього епізоду подкасту Sidebar, який ведуть зірки «Костюмів» Патрік Дж. Адамс і Сара Рафферті, розповів творець шоу Аарон Корш і режисер-продюсер Кевін Брей. Вони згадали прослуховування Меган, пише Geo.tv.

Аарон розповів, що герцогиня Сассекська вважала, що зірвала своє прослуховування, але насправді вона залишила незабутнє враження.

«Я пам'ятаю, — сказав Кевін, — що вона думала, що все зірвала і не отримає зворотний дзвінок, але помилилася. На цю роль було складно когось підібрати, але ми справились і вибрали її».

Меган Маркл грала роль Рейчел Зейн у серіалі «Костюми» протягом семи сезонів, перш ніж покинути шоу у 2018 році. Це сталося незадовго до того, як вона вийшла заміж за принца Гаррі. Нещодавно відомий актор Венделл Пірс, який зіграв у серіалі батька Рейчел Зейн, розповів про пораду, яку дав Меган Маркл перед її весіллям із принцом Гаррі. А днями герцогиня Сассекська вперше зізналася, як насправді складається її подружнє життя.

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На фото: кадр із серіалу «Костюми»

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