Кохана Леонардо Ді Капріо Вітторія знялася топлес на відпочинку

Італійська супермодель Вітторія Черетті, яка твердо вирішила стати «Місіс Ді Капріо», поділилася у соцмережі знімками із відпустки.

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26-річна «наречена» відомого актора провела насичені вихідні: каталася на всюдиході, вигуляла кілька модних образів та насолодилася гірськими пейзажами. «Від пляжу до гір», — підписала кадри модель, які вона виклала в Instagram.

Фото instagram.com/vittoria/

Фото instagram.com/vittoria/

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Особливе зацікавленість шанувальників визвав знімок Вітторії у басейні, де вона плавала, вочевидь, топлес.

Фото instagram.com/vittoria/

Невідомо, чи супроводжував Вітторію її 50-річний «наречений». Востаннє пара потрапляла до об'єктивів папараці на початку цього року. Тоді вони разом із батьками актора відлетіли до Мексики, рятуючись від лісових пожеж у Лос-Анджелесі. Перед Новим роком їх зафільмували на пляжі на Сен-Барті.

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Цього разу модель хіба що заінтригувала фото, на якому не були показані обличча людей. Так що важко здогадатися, хто зображений на цьому знімку.

Фото instagram.com/vittoria

Зазначимо, що супермодель Вітторія Черетті та Леонардо Ді Капріо разом два роки. Наприкінці минулого року в мережі активно обговорювали чутки про заручини пари, але актор їх спростував. Відомо, що ДіКапріо не зустрічається з дівчатами віком від 25 років, але, ймовірно, Вітторія стала винятком, оскільки на початку літа їй виповниться 27 років.

Нагадаємо, що холостяцький спосіб життя Лео турбує багатьох його колег, включно з партнеркою по оскароносному «Титаніку» Кейт Вінслет, яка відчуває велику любов до актора і вірить, що він був би чудовим чоловіком і батьком.

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Фото instagram.com/vittoria

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