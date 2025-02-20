Кохана Леонардо Ді Капріо Вітторія знялася топлес на відпочинку
Італійська супермодель Вітторія Черетті, яка твердо вирішила стати «Місіс Ді Капріо», поділилася у соцмережі знімками із відпустки.
26-річна «наречена» відомого актора провела насичені вихідні: каталася на всюдиході, вигуляла кілька модних образів та насолодилася гірськими пейзажами. «Від пляжу до гір», — підписала кадри модель, які вона виклала в Instagram.
Особливе зацікавленість шанувальників визвав знімок Вітторії у басейні, де вона плавала, вочевидь, топлес.
Невідомо, чи супроводжував Вітторію її 50-річний «наречений». Востаннє пара потрапляла до об'єктивів папараці на початку цього року. Тоді вони разом із батьками актора відлетіли до Мексики, рятуючись від лісових пожеж у Лос-Анджелесі. Перед Новим роком їх зафільмували на пляжі на Сен-Барті.
Цього разу модель хіба що заінтригувала фото, на якому не були показані обличча людей. Так що важко здогадатися, хто зображений на цьому знімку.
Зазначимо, що супермодель Вітторія Черетті та Леонардо Ді Капріо разом два роки. Наприкінці минулого року в мережі активно обговорювали чутки про заручини пари, але актор їх спростував. Відомо, що ДіКапріо не зустрічається з дівчатами віком від 25 років, але, ймовірно, Вітторія стала винятком, оскільки на початку літа їй виповниться 27 років.
Нагадаємо, що холостяцький спосіб життя Лео турбує багатьох його колег, включно з партнеркою по оскароносному «Титаніку» Кейт Вінслет, яка відчуває велику любов до актора і вірить, що він був би чудовим чоловіком і батьком.
Фото instagram.com/vittoria72
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