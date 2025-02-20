Змінила моє сприйняття: українська режисерка народила напередодні прем’єри у Берліні

Жінкам, які народжують у Україні, особливо складно переносити жахіття війни. Але це їх не зупиняє, адже життя продовжується навіть зараз. Режисерка українського документального фільму «Стрічка часу», який змагається за Золотого ведмедя на Берлінському кінофестивалі, Катерина Горностай стала мамою. У Катерини та її партнера — режисера монтажу Нікона Романченко народився син. Це трапилось напередодні світової прем’єри «Стрічки часу» у Берліні. За словами режисерки, пара очікувала на народження дитини за кілька тижнів після закінчення кінофестиваля. Наразі мама та дитина почуваються добре.

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Катерина Горностай и Нікон Романченко

«Вагітність під час фінального етапу роботи над „Стрічкою часу“ змінила моє сприйняття дітей, про яких і розповідає фільм», — розказала Катерина у соціальній мережі.

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Картина, яка увійшла до основної конкурсної програми 75-го Берлінського міжнародного кінофестивалю, розповідає про вчителів та учнів, які під час військових дій продовжують навчатися, зокрема на деокупованих і прифронтових територіях. Фільм знімали у звільнених та прилеглих до лінії фронту локаціях в Україні протягом 2023−2024 років.

Відомо, що «Стрічка часу» — перший з 1997 року український фільм, що потрапив до основної конкурсної програми кінофестивалю. Крім того, картина претендує на Documentary Award Берлінського кінофестивалю. Кінофест триватиме до 23 лютого, а імена переможців будуть оголошені за день до завершення фестивалю.

Нагадаємо, що серед лауреатів BAFTA-2025 короткометражка про війну в Україні.

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