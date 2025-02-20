Щорічно в лютому в Україні вшановують пам'ять загиблих під час Революції гідності, а 20-те число — це День пам'яті Героїв Небесної Сотні.

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В цей день президент України Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська поставили лампадки біля пам’ятного хреста на Алеї Героїв Небесної Сотні в центрі Києва.

Президент та перша леді поставили лампадки на Алеї Героїв Небесної Сотні. Фото ОП

«20 лютого — день, коли ми згадуємо і вшановуємо тих, хто зробив свій вибір бути вільними, будувати сильну, європейську Україну, не миритися з підкоренням. Вони віддали найдорожче — своє життя, щоб ми жили у вільній державі», — сказав президент.

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Пам'ять загиблих під час Революції гідності вшановують щорічно 20 лютого. Фото ОП

За його словами, саме в ці дні 2014 року росія обрала війну, розпочавши окупацію Криму.

«Поки в Києві вбивали людей, а люди захищали свою свободу, путін вирішив завдати ще одного удару — дуже підлого. З того часу світ живе у новій реальності, коли росія намагається обманути всіх. І дуже важливо не піддаватися, бути разом. Дуже важливо підтримувати тих, хто захищає свободу. Вічна шана Героям Небесної Сотні. Вічна вдячність усім нашим сміливим українцям та українкам, які боролись за Україну і її незалежність», — зазначив він.

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Нагадаємо, що саме 20 лютого 2014 року на Майдані в Києві почалися масові розстріли протестувальників. Надважливі кадри того дня зняв харківський фотограф та оператор Ігор Гуденко, якого росіяни вбили у 2022 році. Він загинув від російського снаряда, коли фільмував злочини російських окупантів на Північній Салтівці.

Фото Офісу президента

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