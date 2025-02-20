Мені дійсно довелося змінити своє мислення: Геллі Беррі відверто розповіла про минулі романи

Спілкуючись із журналістами, зірка «Жінки-кішки» Геллі Беррі відверто розповіла про свої останні три розлучення. Коли її запитали про те, як вона познайомилася зі своїм коханим Ваном Хантом, актриса відповіла: «Я втілила його в реальність».

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Згадуючи про невдачі в подружньому житті, зірка сказала: «Пройшовши через три розлучення, я нарешті зрозуміла, що не працює», пише Geo.tv.

Голлівудська актриса була раніше одружена з Девідом Джастісом, з 1993 по 1997 рік, Еріком Бенетом, з 2001 по 2005 рік, і Олів'є Мартінесом, з 2013 по 2016 рік. Розлучення з Мартінесом тягнулося довгих сім років і завершилося аж у 2023 році.

«І я зрозуміла, що завжди говорила Всесвіту, чого я не хочу, — сказала вона журналістам. — Тож вгадайте, що я зробила? Я виявила те, чого не хотіла. Отже, мені дійсно довелося змінити своє мислення, і замість того, щоб думати про те, чого я не хочу, я мала навмисне зосередитись на тому, чого я дійсно хотіла. Яким був мій ідеальний партнер? Яким би він був, як почувався б? З якої сфери життя він був би? Ким би він був? Як би він ставився до мене?»

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Перш ніж завершити, 58-річна актриса поділилася: «Я дуже детально все обдумала, а потім з'явився він. Це була ідеальна пара для мене».

Додамо, що закохані Беррі та Хант зустрічаються майже п’ять років.

Нещодавно зірка Голлівуду, якій скоро віповниться 60 років, поділилася своїми думками про старіння.

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Фото: Getty Images

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