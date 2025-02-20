Курс долара до кінця лютого: чи досягне він 43 гривень

У лютому курс долара в Україні відчуває на собі вплив двох основних факторів, які підтримують стабільність іноземної валюти. Завдяки цьому офіційний курс американської валюти до гривні продовжує залишатися стабільним, а готівковий долар не надто відрізняється від курсу НБУ, і так триватиме щонайменше до кінця лютого.

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Такий прогноз «ФАКТАМ» дав начальник департаменту банку «Глобус» Тарас Лєсовий. На його думку, до весни готівковий ринок буде «озиратися» на курсові показники міжбанку, а різниця між безготівковим і готівковим курсами може бути нівельована.

За словами експерта, протягом лютого на валютному ринку спостерігається відносний спокій, який можна пов'язати з двома головними факторами, це:

ефективна стратегія НБУ, спрямована на максимальне зближення попиту та пропозиції, адже розрив між цими двома показниками є потенційним джерелом для курсових змін;

монетарна політика Нацбанку, зокрема, січневе збільшення облікової ставки до 14,5%, що зміцнило гривню та приборкало інфляційне зростання.

Водночас є інші аспекти курсової стабільності, серед яких варто виокремити достатній обсяг міжнародної фінансової допомоги, яка цьогоріч може сягнути понад $ 38 млрд і буде спрямована на покриття бюджетних видатків. Також слід згадати сезонне зменшення попиту та збільшення пропозиції від експортерів, що сприяло врівноваженню попиту та пропозиції.

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Очікується, що протягом наступного тижня курсові коливання відбуватимуться в тому самому «ключі», що й у попередній період: так офіційний курс коливатиметься в межах 41,6−42,2 грн/$. А ось курс готівкового долара може бути трохи вищим — до 42,3 грн із коливаннями на день до 20−30 копійок на одному доларі.

- Таким чином, можна зробити висновок, що протягом січня-лютого, незважаючи на доволі швидкий старт року, курсові показники несуттєво зміняться, що стане наслідком ефективних дій Нацбанку, — резюмує Тарас Лєсовий.

Тим часом у НБУ прогнозують незначні, але контрольовані зміни курсу долара до кінця 2025 року.

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