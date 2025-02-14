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Курс долара до 23 лютого: на валютному ринку домінуватимуть два фактори

17:21 14 лютого 2025
Курс долара

Незважаючи на численні сміливі заяви президента США Дональда Трампа з приводу світової економіки, на курс долара в Україні вони не сильно впливають. І хоча ця тенденція, найімовірніше, триватиме й надалі, є два фактори, які безпосередньо впливатимуть на баланс обміну національної валюти.

Про це «ФАКТАМ» заявив начальник департаменту банку «Глобус» Тарас Лєсовий. За його словами, до цих двох основних факторів може додатися і третій, але його вплив буде швидше короткостроковим.

Так, до основних факторів впливу на курс віднесуться:

  • стратегія НБУ, яка якраз і забезпечує курсову стабільність: нова облікова ставка істотно позначилася на споживчих цінах (їхнє зростання зараз малоймовірне), а валютні інтервенції врівноважують попит і пропозицію.

Тобто щоденні копійчані курсові зміни в тижневому вимірі залишатимуться малопомітними.

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  • міжбанківський валютний ринок: на основі безготівкових курсів комерційні банки та обмінники формуватимуть власні цінники з додаванням незначної комісії, і протягом тижня різниця між курсами міжбанку та готівкового ринку стане майже нульовою, а в майбутньому може бути нижчою за міжбанк.

Не виключений вплив різномастих і почасти парадоксальних новин, які можуть «затуманювати» суспільну свідомість, зокрема йдеться про «міжнародні» умови завершення війни, або ж про ситуацію на фронті. Однак будь-які емоції швидко «охолонуть» у досить сприятливій економічній кон'юнктурі, яка не дасть курсам надмірно зростати.

Тож цілком можливо, що на готівковому ринку курсова ситуація розвиватиметься більш динамічно, хоча й не становитиме суттєвої загрози, а курс долара на готівковому ринку не перевищуватиме 42,3 грн, при щоденних коливаннях близько 30 копійок.

- Отже, валютний ринок прикритий від будь-яких курсових катаклізмів, тому навряд чи є підстави для хвилювань за гривню. Нацбанк діє дуже ефективно і стратегічно, що якраз і позначається на курсовій стабільності, — резюмував Тарас Лєсовий.

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Тим часом українці продовжують скаржитися, що мають проблеми під час обміну «старих» доларів, а у НБУ активно займаються вирішенням цієї проблеми.

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