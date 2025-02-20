Уже в березні Vodafone підніме тарифи вп’яте з грудня: хто і наскільки платитиме більше

На початку лютого мобільний оператор lifecell підняв вартість низки своїх тарифів, після чого мобільний зв'язок в Україні не дорожчав. Але вже з 1 березня інший оператор мобільного зв'язку, Vodafone, підніме вартість деяких своїх тарифів.

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На сайті оператора йдеться про те, що подорожчання торкнеться 8 тарифів, а їхня ціна зросте в середньому на 50−100 гривень. При цьому по частині тарифних планів розширять обсяг послуг, що надаються.

Так, тариф Red Pro подорожчає з 260 до 330 грн/місяць, за що пакет послуг буде розширено:

обсяг наданого інтернету буде збільшено до 50 ГБ;

кількість хвилин для дзвінків на інші мережі доведено до 400;

кількість SMS збільшено до 350.

Тариф Red Max буде перейменовано в Red Unlim і подорожчає з 330 до 400 грн на місяць, позбудеться послуг Online, Social і Video Pass, але зате користувачі отримають безлімітний інтернет на максимальній швидкості.

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Залишиться колишній пакет послуг, але стане дорожчим за такими тарифами як:

Red Start подорожчає зі 190 до 240 грн;

Red Unlim Plus зросте в ціні з 400 до 470 грн;

вартість тарифу Red Unlim Max зросте на 75 грн — до 575 грн/місяць;

ULTRA підніметься в ціні відразу на 100 грн — до 700 грн.

Однак подорожчання з 1 березня буде не єдиною зміною тарифів Vodafone у березні, так 18 березня, буде закрито тариф SuperNet Pro 2019, а його абонентів безкоштовно переведуть на Vodafone SuperNet Pro з абонплатою 250 гривень, що на 20 гривень дорожче. Але при цьому вони отримають на 20 безкоштовних хвилин більше для розмов у 16 країнах світу.

Зауважимо, що березневе подорожчання тарифів Vodafone стане вже п'ятим з грудня 2024 року.

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