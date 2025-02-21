В росії, яка веде повномасштабну війну проти України, пропагандисти отримали вказівку просувати «переможні» наративи до роковин вторгнення. Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони.

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«Пропагандистська армія та спецслужби держави-агресора росії за вказівкою з кремля активізують зусилля для розпалювання зневіри серед українського суспільства, дестабілізації ситуації всередині нашої держави та дискредитації України серед держав-партнерів, які надають критично важливу військову допомогу нашим Силам безпеки і оборони у боротьбі з окупантами. Серед ключових наративів ворожих інформаційних атак ― „Захід зрадив Україну“, „Думка європейців і українців не хвилює ані москву, ані Вашингтон“, „США і росія про все домовились за спиною України“, „Українська влада ― нелегітимна“, „Українська армія програє на фронті“, „Корупціонери в України крадуть мільярди доларів американської допомоги“», — йдеться у повідомленні.

В росії, яка веде повномасштабну війну проти України, пропагандисти отримали вказівку просувати «переможні» наративи до роковин вторгнення. Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони.

«Пропагандистська армія та спецслужби держави-агресора росії за вказівкою з кремля активізують зусилля для розпалювання зневіри серед українського суспільства, дестабілізації ситуації всередині нашої держави та дискредитації України серед держав-партнерів, які надають критично важливу військову допомогу нашим Силам безпеки і оборони у боротьбі з окупантами. Серед ключових наративів ворожих інформаційних атак ― „Захід зрадив Україну“, „Думка європейців і українців не хвилює ані москву, ані Вашингтон“, „США і росія про все домовились за спиною України“, „Українська влада ― нелегітимна“, „Українська армія програє на фронті“, „Корупціонери в України крадуть мільярди доларів американської допомоги“», — йдеться у повідомленні.

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Там зазначили, що в росії готуються оголосити про начебто «перемогу» у війні проти України до третіх роковин з початку повномасштабної війни.

«Ба більше, у вказаних планах може звучати також і про „перемогу росії над НАТО“, оскільки тривалий час московитська пропаганда описувала війну проти України як війну з Альянсом. Спецслужбам держави-агресора росії кремлівські вожді доручили максимально використати у підривних інформаційно-психологічних кампаніях активізацію дипломатичних зусиль нової американської адміністрації щодо завершення російсько-української війни та двосторонню зустріч делегацій США і росії у Саудівській Аравії 18 лютого 2025 року. Одна з ключових цілей нових кремлівських методичок для пропаганди росії ― статус ізольованого цивілізованим світом агресора та воєнного злочинця прикрити плащ-пальтом начебто готової до мирного врегулювання „конструктивної сторони конфлікту“. У цій частині роботи російські спецслужби атакують, зокрема, партнерів України в Європі, які не відмовляються, а навпаки ― нарощують підтримку нашої держави. Для таких європейських урядів кремль застосовує штамп „ворогів миру“», — повідомили в ГУР.

Як писали «ФАКТИ», ЗМІ стало відомо, що представники США та росії таємно обговорювали Україну у Швейцарії, а в оточенні президента США Дональда Трампа радять президенту Володимиру Зеленському залишити країну.

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