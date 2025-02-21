Перерахунок пенсій у квітні: кому його не зроблять без заяви до ПФУ і чому гроші виплатять лише у червні

З 1 квітня в Україні проводиться перерахунок пенсій працюючим пенсіонерам, які станом на 1 березня відпрацювали два роки або які відпрацювали менше ніж два роки, але після призначення пенсії або її попереднього перерахунку вже минуло 24 місяці, пише На пенсії.

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Як правило, перерахунок проводиться автоматично та звертатися до Пенсійного фонду України не потрібно.

У той же час, заяву про перерахунок пенсії має право написати працюючий пенсіонер, у якого, наприклад, два роки стажу накопичаться пізніше за 1 березня. Якщо пенсіонер вийшов на пенсію у травні 2023 року та продовжив працювати, то для проведення перерахунку йому варто звернутися до ПФУ у травні, бо на 1 березня у нього не буде ще 24 місяці стажу.

Зазначимо також, що перерахунок пенсій проводиться лише пенсіонерам, які вийшли на пенсію за віком та продовжують працювати.

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Як писали «ФАКТИ», пенсіонерам, яким перерозрахують пенсії з 1 квітня, слід мати на увазі, що чекати на доплату в квітні не варто. За практикою перераховані пенсії працюючі пенсіонери починають отримувати тільки в червні.

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