«Реал» проти «Атлетико», «Бенфіка» проти «Барселони»: підсумки жеребкування плей-оф Ліги чемпіонів

У п'ятницю, 21 лютого, у Будинку європейського футболу в Ньоні (Швейцарія) відбулося жеребкування пар 1/8, ¼ та ½ фіналу Ліги чемпіонів, з якого вилетів донецький «Шахтар».

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Нагадаємо, що за підсумками загального турніру за участю 36 команд найкращі вісім клубів — «Ліверпуль» (Англія), «Барселона» (Іспанія), «Арсенал» (Англія), «Інтер» (Італія), «Атлетико» (Іспанія), «Байєр» (Німеччина), «Лілль» (Франція) та «Астон Вілла» (Англія) — вийшли до 1/8 фіналу одразу, а ось їхні суперники визначилися в дуелях клубів, що посіли 9—24-у позиції.

Зокрема, своїх опонентів дізналися «Реал» Андрія Луніна, «Арсенал» Олександра Зінченка та «Бенфіка» Анатолія Трубіна.

Повністю пари 1/8 фіналу Ліги чемпіонів (один одному могли потрапити клуби з однієї асоціації та команди, які грали між собою на груповому етапі) виглядають так:

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Брюгге (Бельгія) — Астон Вілла (Англія)

«Боруссія» (Дортмунд, Німеччина) — «Лілль» (Франція)

«Реал» (Іспанія) — «Атлетико» (Іспанія)

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«Баварія» (Німеччина) — «Байєр» (Німеччина)

«Фейєноорд» (Нідерланди) — «Інтер» (Італія)

ПСВ «Ейндховен» (Нідерланди) — «Арсенал» (Англія)

«ПСЖ» (Франція) — «Ліверпуль» (Англія)

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«Бенфіка» (Португалія) — «Барселона» (Іспанія)

У чвертьфіналах зіграють:

«ПСЖ» / «Ліверпуль» — «Брюгге» / «Астон Вілла»

ПСВ «Ейндховен» / «Арсенал» — «Реал» / «Атлетико»

«Бенфіка» / «Барселона» — «Боруссія» Д. / «Лілль»

«Баварія» / «Байєр» — «Фейєноорд» / «Інтер»

І, нарешті, півфінальні пари ЛЧ сформують:

ПСВ «Ейндховен» / «Арсенал», «Реал» / «Атлетико» — «ПСЖ» / «Ліверпуль», «Брюгге» / «Астон Вілла»

«Бенфіка» / «Барселона», «Боруссія» Д. / «Лілль» — «Баварія» / «Байєр», «Фейєноорд» / «Інтер

Додамо, що поєдинки 1/8 фіналу Ліги чемпіонів будуть зіграні 4/5 та 11/12 березня, Чвертьфінали — 8/9 та 15/16 квітня, півфінали — 29/30 квітня та 6/7 травня, а фінал прийме 31 травня Мюнхен.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Манчестер Сіті» Хосепа Гвардіоли вилетів із Ліги чемпіонів.

Фото uefa.com

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