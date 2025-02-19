Вистражданий успіх «Бенфіки» з Трубіним, сенсаційний виліт «Мілана» та «Аталанти»: відеоогляди матчів Ліги чемпіонів

У вівторок, 18 лютого, після поєдинків у Лісабоні, Мілані, Мюнхені та Бергамо визначилися ще чотири учасники 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, яку минулого сезону виграв «Реал».

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Ліга чемпіонів. 1/16 фіналу. Матчі у відповідь

«Бенфіка» (Португалія) — «Монако» (Франція) — 3:3 (Актюркоглу, 22, Павлідіс, 76, з пенальті, Кокчу, 84 — Мінаміно, 32, Бен-Сегір, 51, Іленікена, 81).

Перший матч — 1:0.

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Лісабонці з голкіпером збірної України Анатолієм Трубіним пропустили на своєму полі три м'ячі, але зуміли пройти далі за рахунок перемоги у гостях.

«Баварія» (Німеччина) — «Селтик» (Шотландія) — 1:1 (Девіс, 90+4 — Кюн, 63).

Перший матч — 2:1.

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«Мілан» (Італія) — «Фейєноорд» (Нідерланди) — 1:1 (Хіменес, 1 — Карранса, 73). На 51-й хвилині вилучено Ернандеса («Мілан»).

Перший матч — 0:1.

Колишню команду Андрія Шевченка, яка зрівняла рахунок за сумою двох зустрічей вже на 37-й секунді (відзначився мексиканець Хіменес, який два тижні тому перейшов у «Мілан» із… «Фейєноорда»), підвів досвідчений захисник Тео Ернандес, вилучений з поля на початку другого тайму. До того ж свою першу жовту картку француз отримав за неспортивну поведінку, а другу — за симуляцію. «Фейєноорд» вперше за 50 років вийшов до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів (Кубка європейських чемпіонів).

«Аталанта» (Італія) — «Брюгге» (Бельгія) — 1:3 (Лукман, 46 — Талбі, 3, 27, Жутгла, 45+3). На 61-й хвилині Лукман не реалізував пенальті, а на 87-й вилучений Толой (обидва — «Аталанта»).

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Перший матч — 1:2.

У середу, 19 лютого, у Лізі чемпіонів зіграють: «Реал» — «Манчестер Сіті» (перший матч — 3:2), «Боруссія» Д. — «Спортинг» (3:0), «ПСЖ» — «Брест» (3:0) і ПСВ «Ейндховен» — «Ювентус» (1:2).

Нагадаємо, що за підсумками загального турніру за участю 36 команд найкращі вісім клубів — «Ліверпуль» (Англія), «Барселона» (Іспанія), «Арсенал» (Англія), «Інтер» (Італія), «Атлетико» (Іспанія), «Байєр» (Німеччина), «Лілль» (Франція) та «Астон Вілла» (Англія) — вийшли до 1/8 фіналу одразу.

Жеребкування пар 1/8, ¼ та ½ фіналу ЛЧ відбудеться у п'ятницю, 20 лютого (початок — о 13:00), а самі поєдинки наступної стадії турніру заплановані на 4/5 та 11/12 березня.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Реал» у день народження Луніна на 90+2-й хвилині вирвав перемогу на полі «Манчестер Сіті».

Фото Х ФК «Фейєноорд»

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