«Реал» з хет-триком Мбаппе викинув «Манчестер Сіті» з Ліги чемпіонів: відеоогляди матчів

У середу, 19 лютого, за підсумками чотирьох поєдинків визначилися всі учасники 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, з якої напередодні вилетіли «Мілан», «Аталанта», «Монако» та «Селтик».

ВІДЕО ДНЯ

Ліга чемпіонів. 1/16 фіналу. Матчі у відповідь

«Реал» (Іспанія) — «Манчестер Сіті» (Англія) — 3:1 (Мбаппе, 4, 33, 61 — Гонсалес, 90+3).

Перший матч — 3:2.

РЕКЛАМА

І без того примарні після невдачі в першій зустрічі сподівання «Манчестер Сіті» уникнути вильоту з Ліги чемпіонів хет-триком поховав бездоганний Кіліан Мбаппе. Чи не жарт, у свої 26 років чемпіон світу вже набрав 501 очко за системою «гол + пас» у всіх турнірах в клубах та збірній (359 м'ячів та 142 асисти). «Реал» із Андрієм Луніним у запасі цілком заслужено продовжує захист минулорічного титулу.

«Боруссія» (Дортмунд, Німеччина) — «Спортинг» (Португалія) — 0:0. На 59-й хвилині Гірассі («Боруссія») не реалізував пенальті.

Перший матч — 3:0.

РЕКЛАМА

ПСВ «Ейндховен» (Нідерланди) — «Ювентус» (Італія) — 3:1 у додатковий час (Перішич, 53, Сайбарі, 74, Фламінго, 98 — Веа, 65).

Перший матч — 1:2.

Лідер чемпіонату Нідерландів створив сенсацію та продовжив «відспівування» італійських клубів у Лізі чемпіонів. «Ювентус» склав компанію «Мілану» та «Аталанті», які вилетіли з турніру напередодні.

«ПСЖ» (Франція) — «Брест» (Франція) — 7:0 (Барколя, 20, Кварацхелія, 39, Вітінья, 59, Дуе, 64, Мендеш, 69, Рамуш, 76, Маюлу, 86).

РЕКЛАМА

Перший матч — 3:0.

Парижани за сумою двох зустрічей знищили земляків із Бреста із загальним рахунком 10:0, а заразом відсвяткували на «Парк де Пренс» свою найбільшу перемогу в єврокубковій історії.

Нагадаємо, що за підсумками загального турніру за участю 36 команд найкращі вісім клубів — «Ліверпуль» (Англія), «Барселона» (Іспанія), «Арсенал» (Англія), «Інтер» (Італія), «Атлетико» (Іспанія), «Байєр» (Німеччина), «Лілль» (Франція) та «Астон Вілла» (Англія) — вийшли до 1/8 фіналу одразу.

Жеребкування пар 1/8, ¼ та ½ фіналу ЛЧ відбудеться у п'ятницю, 21 лютого (початок — о 13:00), а самі поєдинки наступної стадії турніру заплановані на 4/5 та 11/12 березня.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що легенда «Реала» знайшов собі новий іменитий клуб у 38 років.

Фото Х ФК «Реал»

21

Читайте нас у Facebook